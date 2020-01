Tulpes janvārī sadzinušas asnus: vai aukstuma gaidās augi jāpiesedz

Tā vietā, lai priecātos par kupenām dārzā, šoziem varam brīnīties par īsteni pavasarīgiem laikapstākļiem. Vairāki augi jau laicīgi izlīduši no zemes, tajā skaitā arī sīpolpuķes. Arī "Tavs Dārzs" lasītāji norūpējušies par tulpēm, tāpēc ar tulpju selekcionāra palīdzību skaidrojam to, vai tulpes vajag piesegt.

Kā "Tavs Dārzs" atklāj zinošais tulpju selekcionārs Juris Egle, arī viņa dārzā pašlaik valda pavasarīgs laiks – zied daži krokusi, sniegpulkstenītes, rudens vēlziedes un citi augi.

Runājot par tulpēm pašlaik un aukstuma gaidām, selekcionārs norāda, ka pagaidām uztraukumam nav pamata. "Ja tulpju lapiņas nav pilnībā atraisījušās, tad aukstumizturība ir liela. Tulpes jau izdzīvo, tām var apsalt lapu gali, bet krokusi gan sala laikā var aiziet bojā. Tiem gāžu pērnā gada rudens lapas virsū, bet tās tagad ir salijušas. Ja augs ir ziedošs, tad tas ir mazāk izturīgs. Iespēja nosalt ir liela, " papildina Egle, "kamēr nav liela sala, nav vajadzīgs segt."

"Ja ir -10 vai -15 grādi, tad var mēģināt segt tulpes, bet pēc tam tās lapas būs jākasa nost," atzīmē tulpju selekcionārs.

Selekcionārs norāda, ka īslaicīgs sals tulpēm neskādēs, bet ilgstošs un stiprs kailsals gan tām nenāks par labu. Viņš no pieredzes stāsta, ka ilgstošā kailsalā tulpe var pat apsalt, neizlienot no zemes, turklāt kailsals var ietekmēt arī tulpju augstumu, jo tām ilgstoša kailsala rezultātā nereti samazinās augstums. Tāpat viņš atminas laiku, kad reiz ziedējušas agrās tulpes, bet tad atnācis sals, kā rezultātā tulpes nosalušas teju līdz pat apakšai. Kā novērojis dārzkopis, tieši tulpju šķirnes no Vidusjūras reģioniem ir vārīgākas.

