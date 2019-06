Kad ravēt apnicis: iedarbīgas metodes nezāļu iznīcināšanā

Cīņa ar vējdzirnavām – to var teikt par nezālēm, kas ik gadu aug no jauna. Talkā tiek ņemta ne tikai klasiskā nezāļu apkarošanas metode – ravēšana, bet arī citas, kas samazina neganto nezāļu augšanu skaistajās dobēs un vagās.

"Tavs Dārzs" no savas arhīva lādītes ir sarūpējis rakstus par nezāļu apkarošanu, kas ir dārzkopju lielākā sāpe. Tāpat noderīgi būs arī padomi par to, ko iesākt ar nezālēm, kad tās izrautas no augsnes. Protams, viens variants ir komposta kaudze, bet – vai zināji, ka nezāles var notiesāt gardā maltītē un pat pagatavot no tām spēcinošu zāļu vircu, kas kalpos kā barojošs un aizsargājošs līdzeklis dārzam?

Kā pareizi jāveido komposts, lūko šeit.

Turklāt arī ravēšana nav vienīgais veids, lai atbrīvotos no nezālēm. Talkā var nākt arī ķīmiskie līdzekļi un arī dabiskāki, piemēram, sāls, etiķis un verdošs ūdens. Lasi tālāk un uzzini vēl citus paņēmienus, kas palīdzēs atvadīties no nezālēm dārzā!