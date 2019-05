Dārzā jāsēj dekoratīvie ķirbji! Noderīgi padomi to audzēšanā

Dekoratīvie ķirbji ir īsti dārza skaistuļi, kas priecē ar dažādajām krāsām un arī formām. Kā dekoratīvos ķirbjus izaudzēt paša spēkiem, padomos dalās laikraksts "Latgales Laiks".

Kā skaidro laikraksts, dekoratīvais ķirbis ir vijīgs augs, kas diezgan ātri aug un bieži vien pārsniedz divu metru garumu. Savukārt dažas šķirnes var sasniegt pat sešu metru garumu. Tāpat arī ir krūmveida dekoratīvo ķirbju šķirnes, kas ļoti labi kalpo kā rotājums terasei.

Kādas ir parastā ķirbja un dekoratīvā ķirbja atšķirības? Laikraksts norāda, ka dekoratīvā ķirbja dēsti ir nedaudz smalkāki kā parastajam ķirbim, turklāt – tam ir daudz vairāk sānzaru. Tāpat arī ir atšķirīgs lapu lielums, jo dekoratīvajam ķirbim tās ir mazākas, kā arī, atšķirībā no šķirnes, lapas var būt ne tikai pūkainas, bet arī gludas. Ja parastais ķirbis zied dzelteniem ziediem, tad dekoratīvais –baltiem. Dekoratīvais ķirbis ir arī ļoti ražens, jo no viena dēsta var aizmesties līdz pat 40 maziem ķirbīšiem. Šiem ķirbji var būt dažādas formas – sākot no bumbierveida, pudeļveida līdz zvaigžņu formām un ovāliem. Dekoratīvos ķirbīšus var izmantot kā gaumīgu dizaina elementu dažādās kombinācijās, piemēram, liekot tos kastītēs, svečturos, vāzēs un citviet.

Kā salīdzina "Latgales Laiks," dekoratīvais ķirbis ir gluži kā liāna, bet tā augļi rudenī pieņemas svarā. Šī iemesla dēļ ķirbīšus nepieciešams balstīt, lai tie nenoplēš augu.

Kas jāņem vērā dekoratīvo ķirbju audzēšanā

Dekoratīvais ķirbis vislabāk augs saulainās vietās vai ļoti vieglā ēnā. Tam patiks auglīga un viegla augsne.

"Latgales Laiks" mudina dekoratīvo ķirbju sēklas pirms stādīšanas uzdiedzēt tumšā vietā. Piemēram, dēstus var iepriekš izaudzēt podiņos vai arī uzreiz sēt dārzā. Kā iesaka laikraksts, dēstu audzēšanai podiņos sēklas sēj jau no 25. aprīļa līdz 5. maijam. Sēklām jānodrošina auglīga augsne, bet pēc tam šie podiņi jānovieto siltumnīcā. Savukārt dārzā ķirbjus ieteicams pārstādīt jūnija sākumā, kad vairs nav salnu varbūtības. Jāņem vērā, ka dekoratīvie ķirbji ir jāpārstāda ļoti rūpīgi, lai netraumētu sakņu kamolu.



Savukārt dārzā ķirbjus laikraksts iesaka sēt maija otrajā pusē un līdz jūnija vidum. Tos jāsēj 20 līdz 30 centimetru atstatumā citu no cita, kā arī ir jāliek aiz auss, ka ķirbjiem nepatīk salnas. Kā brīdina "Latgales Laiks", augs aiziet bojā jau pie -1 grāda, bet, ja temperatūra ir zemāka par +14 grādiem pēc Celsija, tad kavējas auga attīstība. Šī iemesla dēļ būtu vēlams pēc auga izstādīšanas apklāt to ar agroplēvi.

Kā uzsver laikraksts, dekoratīvo ķirbju kopšana nav sarežģīta, nepieciešams vien regulāri rušināt augsni un to laistīt. Tāpat ķirbim patiks, ja to palutinās ar organisko mēslojumu. "Latgales Laiks" raksta, ka pirmo mēslojumu dod 14 dienas pēc sadīgšanas, bet vēlāk augu piebaro, kad veidojas aizmetņi.

Lūk, vēl daži "Latgales Laika" padomi, kas noderēs ķirbju audzēšanā: