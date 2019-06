Eksotiskie arbūzi pašu dārzā: padomi sulīgās ogas audzēšanā

Vasaras nav iedomājamas ne tikai bez aukstās zupas, kas tapusi no pašu dārzā izaudzētiem zaļumiem, bet arī bez sulīga un garda arbūza. Šīs eksotiskās ogas audzēšana mūsu klimatiskajos apstākļos nav retums, jo Latvijā ir dārzkopji, kas arbūzus audzē pārdošanai. Kā iespaidīgo ogu izaudzēt pašu spēkiem, skaidro laikraksts "Latgales Laiks".

Laikrakstam lasītāja Juzefa taujājusi par to, kā var arbūzus izaudzēt ārpus siltumnīcas. Tāpat viņa vaicājusi par labākajām arbūzu sēklām, īsto brīdi, kad sēkliņas likt augsnē, kā arī to, vai gadījumā arbūzus audzēt no stādiem, bet tikai tad tos stādīt atklātā laukā.

Lūk, kādos padomos lasītājai ar "Latgales Laika" starpniecību dalījusies Pilskalnes pagasta arbūzu un meloņu audzētāja Ineta Timšāne:

ja arbūzus vēlams izaudzēt Latvijas klimatiskajos apstākļos, jāstāda stādi;

arbūzu sēkliņas jāiesēj 25 līdz 28 dienas pirms dēstu izstādīšanas atklātā laukā;

kā iesaka Timšāne, arbūzu dēstus izstāda maija beigās vai jūnija sākumā. Svarīgi to darīt tad, kad beidzies postošais salnu periods. Jāņem arī vērā, ka arbūzu dēstiem jābūt ar trim īstām lapām;

arbūzu audzētāja norāda, ka arbūziem atklātā laukā jāizvēlas labi apgaismota, silta un no vēja aizsargāta vietu;

savukārt arbūzu šķirnes jāizvēlas ar pēc iespējas mazāku augšanas periodu. Kā iesaka Timšāne, tās var būt šķirnes 'Crimson Sweet', 'Janosik', kā arī dzelteno arbūzu šķirne 'Zloto Wolicy'.

