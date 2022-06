Iznīdēt nezāles, retāk laistīt: kāpēc un kā dārzu mulčēt ar salmiem

Sakņu dārza mulčēšana ir lielisks veids, kā padarīt to glītu un sakoptu, turklāt pēcāk ietaupīt arī savu dārgo laiku, jo izpaliks ravēšanās un dārzs jālaista būs krietni retāk. Organiskajai mulčai ir vairāki veidi, tomēr šoreiz pievērsīsimies salmiem: lētam augu izcelsmes materiālam, kuru viegli apstrādāt. Kas jāņem vērā, pirms klāj salmus starp dārzeņu vagām?

Pirms kaut ko liec savā dārzā, svarīgi izprast, kas tas ir. Salmi ir sausi labības augu stiebri, lapas un ziedkopas, kas palikušas pāri pēc graudu un sēklu izkulšanas. Tas nozīmē – ideālā variantā iegādātajā salmu ķīpā vai rullī būs ļoti maz sēklu vai nezāļu. Ja dārzs nav liels, tā mulčēšanai pietiks ar pāris salmu ķīpām.

Mulčēšanai ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, ar tās palīdzību iespējams nomākt nezāļu augšanu, samazināt strauju temperatūras svārstību ietekmi, kā arī saglabāt mitrumu augsnē ilgāk, kas nozīmē, ka dobju laistīšanai nebūs jāvelta tik daudz laika, kā ierasts. Vai zināji, ka vēsta par problēmām dārza augsnē? Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Tāpat nevajadzētu aizmirst, ka mulča, laika gaitā sadaloties, bagātina un uzlabo augsni, nodrošinot to ar augiem nepieciešamajām barības vielām.

Patīkams nieks ir arī tas, ka augļi un ogas, kas aug un nogatavojas uz mulčas kārtas, piemēram, kabači, arbūzi, melones un ķirbji, būs tīrāki. Salmu mulču var izmantot arī zemeņu stādiem, taču šajā gadījumā uzmanīgi un regulāri jāpielūko, vai dobi nav iekārojuši gliemeži, kas gardu muti notiesās arī visas gaidītās ogas. Ar kādām metodēm apkarot negantos Spānijas kailglienmežus, kas uz kārā zoba vēlas likt visus dārza labumus, uzzini šajā rakstā.

Seši vērtīgi ieteikumi



Lai mulča ne tikai skaisti izskatītos, bet dārzam darītu arī labu, ir daži priekšnoteikumi, kurus ievērot.

Izmanto salmus, nevis sienu. Lai gan pēc skata tik līdzīgi, tie atšķiras ar vienu ļoti svarīgu iezīmi: siens ir nopļauta un izkaltēta zāle, kas domāta kā barība dzīvniekiem, un tajā ir sēklas. Ja mulčai izmantosi sienu, tajā esošās sēklas izsēsies, dīgs, un pēc neilga laika dārzs kļūs par nezāļu valstību, kas iekoptajās dobēs augs uz urrā! Lai gan nav izslēgts, ka arī salmu ķīpās trāpīsies pa kādai nezālei un sēklai, labas kvalitātes produktā tām ir jābūt maz. Pirms klāj mulču, ļauj augiem paaugties. Mulču ieteicams klāt virs dobēm tad, kad augi jau paaugušies, jo salmu slānis mazinās tos iesēto sēklu dīgtspēju. Tomēr dažkārt, tieši virs tik tikko iesētajām sēklām uzberot mazu, vieglu mulčas slāni, var izvairīties no putnu paviesošanās vagās.

Foto: Shutterstock Vispirms – izravē dārzu. Lai gan mulča nomāks nezāļu augšanu, pirms tās uzklāšanas tāpat vajadzētu dārzu izravēt. Iespējams tādējādi izdosies izskaust daudzgadīgās nezāles, kas dārzā iedzīvojušās jau gadiem, jo mulčas slānis nezālēm nobloķēs vitāli nepieciešamo saules gaismu. Padomā par slāpekli. Salmiem sadaloties, augsnē īslaicīgi var rasties slāpekļa deficīts. Lai to novērstu, pirms augu stādīšanas un dobju mulčēšanas dobes bagātini ar kompostu, kūtsmēsliem vai sabalansētu organisko mēslojumu. Mulčas slāņa biezums – 10 līdz 20 centimetri. Lai gan sākotnēji tas izklausās daudz, salmi ātri sablīvējas. Pietiekami biezs mulčas slānis augsnē veicinās vidi labvēlīgajiem mikroorganismiem. Salmi sadalās diezgan ātri, tādēļ sezonas laikā mulčas slānis atkal būs jāatjauno. Ļauj augam elpot. Lai mulča pildītu savu darbu godam, rūpīgi jānosedz atstarpes starp kultūraugiem. Tomēr svarīgi, lai mulča nebūtu sablietēta ap augu kātiem, kas tikai veicinās slimības, piemēram, puvi. Vislabāk apkārt auga stublājam atstāt divus līdz četrus centimetru bez mulčas slāņa, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.



Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "Better Homes and Gardens" un "Gardening Know How".