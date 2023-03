Knifiņi, kā izaudzēt mētras stādiņu uz palodzes

Mētras, īpaši piparmētras, ir viens no vienkāršākajiem un populārākajiem augiem, kurus audzēt savā piemājas dārziņā, bet, ar pacietību un patiesu gribēšanu, svaigo un smaržīgo lakstaugu iespējams izaudzēt arī podiņā uz palodzes.

Tā vietā, lai audzētu mētras no pašu sētām sēkliņām, daudz drošāks variants būs jaunstāda iegādāšanās un lološana, vēsta portāls "Better Homes and Gardens". Galvenais noteikums, izvēloties podiņu, kurā mētru pārstādīt uz patstāvīgu dzīvi, ir tā dziļums – vēlams, lai tas būtu vismaz 20 centimetrus dziļš. Tāpat atceries, ka loma ir arī puķupoda materiālam – māla podiņos augošās mētras būs jālaista biežāk nekā plastmasas vai keramikas podos, jo māls absorbē mitrumu. Kā arī – pārliecinies vai podiem ir drenāžas caurumi, caur kuriem notecēt liekajam ūdenim.

Izvēlies augsni, kas paredzēta tieši garšaugu un dārzeņu audzēšanai – ar labu drenāžu un mēslojuma piedevu. Svarīgi, lai augsne būtu simtprocentīgi sterila no kaitēkļiem, nezāļu sēklām un augu slimībām.

Svarīgākais, kas mētrām jānodrošina, ir atbilstošs apgaismojums. Vispiemērotākā vietā mājoklī būs kāda palodze, kas vērsta uz dienvidiem – dienā augam nepieciešams vismaz sešas stundas saules gaismas. Svarīgi to laiku pa laikam pagrozīt, lai gaisma vienādi piekļūtu visam augam. Ja nevari nodrošināt pietiekami daudz saules gaismas, jādomā par citu opciju – mākslīgā apgaismojuma nodrošināšanu. Svarīgi, lai telpā nebūtu augsts gaisa mitruma līmenis, kas var rezultēties ar miltrasu vai kaitēkļu uzbrukumu. Savukārt siltuma ziņā vislabāk mētra jutīsies, ja temperatūra būs robežās no 18 līdz 23 grādiem pēc Celsija. Nenovieto podiņu vietās, kur augs būs pakļauts krasām temperatūras maiņām – caurvējam, radiatoru un virtuves iekārtu radītajam siltumam.

Mētras mīl pastāvīgu mitrumu, taču svarīgi ievērot mērenību – aplaisti zaļumu vien tad, kad augsnes virskārta izžuvusi. Ja augs tiks iekaltēts, tad lapas var kļūt brūnas un sažuvušas, savukārt pārāk mitra augsne var ierosināt sakņu puves veidošanos, kā arī radīt labvēlīgu vidi kaitēkļu attīstībai.

Kad augs sasniedzis vismaz septiņus centimetrus, vari sākt izmantot tā lapas. Intensīvākā garša tām piemīt pirms ziedēšanas, tādēļ svarīgi mētrām neļaut izziedēt.

