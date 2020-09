Pieredzes stāsts: kā no pārgrieztiem veikala tomātiem izaudzēt ražu

Reizēm eksperimenti dārzā mēdz vainagoties ar panākumiem, un to pierāda arī Olgas Stalšānes ģimene Cēsīs. Pavasarī viņi lielveikalā iegādājušies divu veidu ķirštomātiņus, nolēmuši paeksperimentēt – kāpēc gan no to sēklām pašiem nepamēģināt izaudzēt tomātus? Un sanāca arī!

Kā sarunā ar "Tavs Dārzs" atzīst Olga, viņa vēl ir dārzniece - iesācēja. Ģimenei ir savs dārzs ar siltumnīcu, bet pavasarī nolēmuši ļaut vaļu eksperimentiem, audzējot tomātus lielos podos pie mājas sienas.

Tā kā ģimenei lielā cieņā ir ķirštomātiņi, bet pavasarī paši pie ražas vēl nevar tikt, tad tie tiek iegādāti veikalā. Tā bijis arī šopavasar, iegādājoties mini plūmju tomātus 'Angelle' un tomātus 'Romantica'. Kādu dienu, skatoties "Facebook", Olgai pie ieteiktajiem video parādījies kāds "dari pats" video, kurā bija parādīta tomātu audzēšana no pārgrieztām tomātu pusītēm. Noskatoties video, viņa nolēma paeksperimentēt. Paņēmusi veikalā iegādātus ķirštomātus, pārgriezusi tos uz pusēm, salikusi podiņos un pārbērusi ar zemi. Liels palīgs tomātu stādīšanā bijusi arī meita.

Foto: Privātais arhīvs

Podiņiem klāt pieliktas arī koka plāksnītes ar uzrakstiem, kas savulaik iegādātas aptiekā. Paralēli tam sasēti arī klasiskie tomāti, ja nu eksperiments neizdodas. Drīz vien viņa pamanījusi, ka no podiņiem sāk spraukties ārā tomātu dīgsti.

Foto: Olga Stalšāne

Tomātu stādi auga griezdamies, tāpēc tie tika pārstādīti lielākos podos, kas pieskaņoti mājas fasādes krāsai. Kopumā pie mājas salikti 15 tomātu podiņi, no kuriem pieci ir tā sauktie "klasiskie" tomāti, bet pārējie – lielveikala eksperiments.

Foto: Privātais arhīvs

"Sākumā kā balstus izmantojām nogrieztas lazdas, bet, kad sapratām, ka stādi sāk strauji stiepties garumā, tad vīrs virs koka fasādes iesita nagliņas un mēs atsējām tomātus," stāsta Olga.

Foto: Privātais arhīvs

Viņa par eksperimentu ir sajūsmā, jo raženie tomātu ķekari ne tikai skaisti izskatās pie fasādes, bet arī ļoti labi ražo, turklāt izskatās gluži kā vai no veikala plauktiem. Runājot par atšķirībām starp siltumnīcu tomātiem vai lauka tomātiem, Olga teic, ka šie tomāti viņai bija biežāk jālaista. Reizi nedēļā tomāti tika pabaroti arī ar minerālmēslojumu.

Septembrī viņas mājās eksperiments vēl turpinās. "Septembrā pirmajās nedēļās, kad naktī bija pat tikai +5 grādi pēc Celsija, es lielāko daļu tomātu noņēmu, atstāju vien četrus podiņus. Tos tomātus, kurus noņēmu, sakarināju garāžā nogatavināties," stāsta Olga.

Tomāti raža septembrī:

Viņa arī "Facebook" grupā "Sapņu dārzs - dārznieku formums" izlasījusi, ka līdz pat Ziemassvētkiem var nogatavināt tomātus. Arī "Tavs Dārzs" savulaik rakstīja par efektīvām metodēm, lai tomātiem ātrāk liktu sārtoties. Šeit vari izlasīt vienu no tām.

Foto: Privātais arhīvs

Vaicāta par to, kā gardā raža tiek likta lietā, viņa stāsta, ka meitiņa tos labprāt ēd tāpat vien, bet tā ģimenē ķirštomātiņi ir iecienīti gan salātos, gan uz maizītēm. Viena no ģimenes mīļākajām ķirštomātu receptēm ir šī.

Olga saka, ka šis eksperiments ir godam izdevies, tāpēc arī nākamgad pie mājas skaistās sienas rotāsies podi ar košiem ķirštomātiem.

Albumā zemāk var redzēt tomātu audzēšanas procesu un arī gala rezultātu: