Soli pa solim: kā izveidot pavasarīgu atraitnīšu vainagu

Atraitnītes ir īstas pavasara spītnieces, jo, kas nelielā salā var priecēt ar saviem skaistajiem ziediem. Ar atraitnītēm var izdaiļot ne tikai kapu kopiņas un dobes dārzā, bet arī izveidot skaistus un gaumīgus dekorus, kurus piestiprināt kaut vai pie mājas sienas.

Tīmeklī ik pa laikam var atrast dažādus videoklipus par dārza tēmu, kas izpelnās lielu sociālo tīklu lietotāju atzinību gadu no gada. Tāds ir arī šis atraitnīšu stādīšanas videoklips, kas popularitāti nav zaudējis arī 2019. gadā. Turklāt – pavasaris ir īstais laiks, laiks nodotos sēšanas, stādīšanas darbiem un dažādu dobju izveidei, tāpēc, iespējams, šis video kalpos par iedvesmu, lai dārzā pagatavotu krāšņu ziedu dekoru no atraitnītēm. Šajā rakstā varēsi izlasīt plašāk par atraitnītēm, to stādīšanu un audzēšanas knifiņiem.

Kas nepieciešams:

Atraitnītes;

Sūnas;

Spainis ar ūdeni (kur novietot sūnas);

Substrāts;

Makšķeraukla;

Lina audums (karkasa lielumā);

Ūdens;

Apaļa vainaga karkass;

Šķēres.

Sagatavo vai iegādājas vainaga karkasu. Sūnas iemērc traukā, lai tās uzsūktu ūdeni. Ņem pa vienam sūnu pikucītim, izžmiedz lieko ūdeni un kārto vainaga karkasā. Kad viss vainags piepildīts ar sūnām, virsū klāj lina drānu, kuru viegli ar rokām piespiež. Liekās auduma malas ar šķērēm nogriež.

Uz lina auduma ber substrātu, bet to neber vainaga vidiņā – tam jāpaliek tukšam! Kad substrāts sabērts, neskarto audumu vainaga vidū iegriež ar šķērēm (griež kā X līnijas). Substrātā sastāda atraitnītes savās vēlamajās krāsās, bet lina auduma malas, kas palika vidū, atloka. Ar makšķerauklu rūpīgi nostiprina vainaga karkasu un stādus, lai tie neizkrīt laukā. Vainagu karina pie durvīm, sienas vai jebkur citur!

Šeit vari noskatīties video, kurā soli pa solim redzama ziedu vainaga izveide:

