Kapitālais remonts pašu rokām: kā vienistabas dzīvoklis pārtapa studijas tipa mājoklī

Tā kā dzīvoklī bija tikai viena istaba, pārvērst to par studijas tipa mitekli nebija ne īpaši laikietilpīgi, ne sarežģīti. Kad darbi tika pārplānoti ar arhitektu, saskaņoti ar inženieri un būvvaldi (tas viss kopā izmaksāja apmēram 300 eiro), nākamais uzdevums bija izgāzt sienas. "Galvenā siena, kas atdalīja virtuvi no istabas, ar vesera un drauga palīdzību tika nojaukta dažu stundu laikā. Tā bija viena no jautrākajām daļām visā demolēšanas procesā. Un laba terapija. Mums par pārsteigumu atklājās, ka sanitārie mezgli šādos vecos dzīvokļos tika iecelti kā kārbas, ko veidoja cements ar armatūru, kas ir daudz stiprāka struktūra nekā padomju laika rīģipsis. To gan bija grūtāk un izaicinošāk izdauzīt," Jānis atminas. "Izrāvām arī dēļu grīdu, kas bija uzcelta uz ķieģeļiem, tādējādi iegūstot papildu 20 centimetrus. Šajā posmā dzīvoklis bija kļuvis par vienkārši lielu kvadrātu ar diviem logiem un čuguna radiatoriem. Bija smieklīgi, kad ieradās bankas novērtētājs (dzīvokļa iegādes kredīts iekļāva arī remontdarbus, ko banka uzraudzīja). Atverot durvis, viņa pirmā reakcija bija: "O, telpa!" Viņš uztaisīja bildes no trim stūriem, un ar to viss bija beidzies."

Lai izvestu lūžņus un būvgružus, Jāņa brālis, kas darbojas celtniecības jomā, ieteica neņemt lielo konteineru, jo, visticamāk, mēs nebūtu vienīgie, kas to aizpildītu. Tādēļ pasūtījām brigādi, kas izveda maisus, bet, kad darbi jau tuvojās noslēgumam, Jānis pats noīrēja auto un gružu maisus veda uz Getliņu poligonu. Pašiem izvedot, viena reize izmaksāja apmēram 120 eiro.

Strādā un sapņo

"Kā risinājumu grīdai izdomājām izmantot šķidro pašizlīdzinošo cementu. To ielejot, grīda kļūst gluda kā stikls un ir perfektā līmenī. Pa grīdu tika palaisti kanalizācijas mezgli, lai tie nebūtu jātaisa caur sienu. Tas bija prātīgs risinājums, jo grīdas augstums ļāva kanalizācijas caurules turēt īstajā leņķī, kas, ja nemaldos, ir trīs grādi, lai ūdens tecētu projām, nevis stāvētu un pūtu zem grīdas. Vēl bija iespēja zem grīdas laist elektrības vadus, bet to nevēlējos, lai tad, ja kādreiz dzīvē kaut kas atgadās ar elektrību, to ir vieglāk atrisināt – izsitot caurumu sienā, nevis grīdā," skaidro Jānis. Šāda grīdas ieliešana izmaksāja apmēram 700 eiro.

Foto: Privātais arhīvs

Ilgi nevarējām izlemt par radiatoriem. Zinājām, ka tie jāmaina, jo bija izrūsējuši. No vienas puses, gribējām tādus pašus čuguna, no otras, aprēķinot summas, ko tas mums izmaksātu, vilcinājāmies. Beigu beigās izlēmām, ka tie tāpat atradīsies aiz aizkariem un nebūs redzami, tāpēc izvēlējāmies tērauda paneļu radiatorus ar horizontālām joslām. Īpaši neiedziļinoties, to dēļ darbi uz laiku apstājās, jo bija jāsūta turp un atpakaļ, kamēr dabūjām īstos, tāpēc Jānis iesaka: "Ja ir konkrētas vēlmes, var nākties zaudēt daudz laika, gaidot pasūtījumus, ja lieta nav pieejama uzreiz veikala plauktā. Tad nu jāizvērtē, kas ir svarīgāks – laiks vai konkrētā lieta, ko gribas. Mūsu gadījumā šī iemesla dēļ no dažām lietām vajadzēja atteikties, jo katrs mēnesis, kas paildzināja remontu, nozīmēja nedzīvot savā mājoklī, bet turpināt īrēt un zaudēt naudu jau par diviem īpašumiem."

Nākamais posms bija rīģipša sienu un griestu veidošana. Tas tika izdarīts apmēram nedēļas laikā. "Negribēju sienas un griestus špaktelēt, lai nebojātu sev garastāvokli, jo, manuprāt, tā ir neērtība, turklāt padomju laikā celtās mājas ir šķības un greizas. Šajā dzīvoklī nevienā stūrī nebija perfekta 90 grādu leņķa. Visā telpā pie grīdas un griestiem bija atšķirīgi augstumi, pat par spīti līmenī ielietajai grīdai. Tādēļ izvēlējāmies likt rīģipsi, lai nebūtu jāizvelk "vēderi" vai dobumi, jo tā var iztērēt ļoti daudz masas, un tas ātri var kļūt dārgi. Turklāt, izmantojot rīģipsi, vieglāk savilkt vadus, bet aiz rīģipša plāksnēm ērti salikt vati siltumizolācijai. Pie ārsienas pāri vatei pārklājām arī plēvi, lai vējš nepūš no ārsienas, jo māja no ārpuses nav siltināta," atklāj Jānis, "sapratu, ka svarīgi vati salikt arī starpsienās, lai izolētu skaņu no pārējām telpām. Lai gan iepriekš nebiju plānojis, pēdējā brīdī braucu pirkt vēl vati, lai noklātu sienas, ko dalām ar kaimiņiem. Ar vati izolēju arī vietu ap stāvvadu, lai no pagraba nenāktu aukstums."

Uzglabāšanas risinājumi

Pati būtiskākā lieta bija pārdomāts dzīvokļa plānojums – gribējām, lai, par spīti tā mazajam izmēram, iekārtojums radītu ilūziju, ka tas ir plašs. Zinājām, ka sadzīves lietas vēlamies paslēpt no acīm skapjos un plauktos, lai mājās nebūtu "bardaka" sajūtas. Lielā mērā tāpēc tika izlemts par šādu – L burta – virtuves plānojumu. Arī garderobe no grīdas līdz griestiem ir aizpildīta ar plauktiem un atvilktnēm. Te izmantojām "Ikea" PAX skapju sistēmu, jo tā ļauj brīvi kombinēt izkārtojumu pēc vajadzības. Milzīgs skapis ir arī vannasistabā. Tas ir pēdējais lielais papildinājums mūsu dzīvoklī, ko pasūtījām šajā pavasarī. Sapratām, ka esam "apauguši" ar mantām un vietas kļūst aizvien mazāk, taču joprojām gribējām saglabāt ilūziju, ka mums to nav nemaz tik daudz. Tā kā vannasistabā bija vēl vieta, izšķīrāmies par lielu skapi mantu uzglabāšanai tur. Skapi pasūtījām pie tiem pašiem izstrādātājiem, kas veidoja virtuvi.

Virtuve ir dzīvokļa lielākais akcents. Apzināti gribējām to lielu un šeit ļāvām vaļu fantāzijai un iegribām. Tā kā virtuve tika pasūtīta pie meistariem, lūdzām izstrādāt tāmi visam, ko vien sirds kāro, – apgaismotas atvilktnes un plaukti, neslīdošas virsmas atvilktnēs. Gribējās, lai atvilktnes atveras ar "push" efektu un aizveras lēni un klusi ar "soft-close" mehānismu. Kad ieraudzījām tāmi, sapratām, ka sapņot ir forši, bet jānolaižas uz zemes. Mūsu sapņu virtuve izmaksātu apmēram sešus tūkstošus eiro – pusi no mūsu remontam atvēlētā budžeta. Atsakoties no īpašajiem mehānismiem un gaismām, iekļāvāmies paredzētajā summā – apmēram trīs tūkstošos eiro.

Ilgi nevarējām izlemt – vēlamies plauktus vai skapīšus pie sienām. "Zinājām, ka skapīši nozog vietu un telpu padara tumšāku, bet plaukts piešķir telpai dziļumu. Meistariem palūdzām sagatavot tāmi un vizualizāciju abiem variantiem. Tas ļāva vieglāk pieņemt lēmumu."

Apzinoties vēlmes, bet ne līdz galam zinot risinājumus, ir labi šādu darbu uzticēt meistariem, jo tādējādi var pakonsultēties un apspriest viņu piedāvātos risinājumus, par kuriem paši nemaz neiedomātos. Piemēram, gribējām virtuves aprīkojumu no viena sienas gala līdz otram, bet, ieplānojot visus plauktus un atvilktnes, palika pāri apmēram 20 centimetri, ar kuriem nezinājām, ko iesākt. Ar meistaru kopīgi apspriežot iespējamos variantus, vienojāmies par vīna plauktu, kas kalpo kā akcents citādi viengabalainajā risinājumā.