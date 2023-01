Ne tikai sienu pārkrāsošana. Kā, neieguldot lielus līdzekļus, palielināt mājokļa vērtību

Ieguldīt vairākus simtus eiro nekustamajā īpašumā, lai saņemtu dažus tūkstošus eiro? Izklausās pēc krāpnieciskas shēmas internetā, tomēr tas ir visai reāli. Pirms pārdod vai izīrē mājokli, apsver iespēju palielināt tā vērtību ar nelieliem ieguldījumiem.

Mājvietas vērtību var palielināt, ja domā par tās pārdošanu, izīrēšanu vai vēlies nosargāt savus ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Taču, pirms uzsākt darbus, kārtīgi jāizvērtē motīvs, kādēļ vēlies to darīt. Atkarībā no iemesla var izvērtēt nepieciešamo pārvērtību apmērus, cik tas izmaksās un cik izdevīgi tas būs ilgtermiņā. Arī bez neizsmeļama budžeta un neierobežota brīvā laika ir iespējams paveikt daudz.

Kā aprēķināt mājokļa (aptuveno) vērtību?

Māju un dzīvokļu vērtība pastāvīgi mainās līdz ar vietējo nekustamā īpašuma tirgu. Pirms veikt īpašuma vērtības palielināšanas darbus, ir svarīgi noskaidrot, kāda ir tā aptuvenā vērtība bez potenciālajiem uzlabojumiem. Īpašumu cenas parasti balstās uz to, ko paši pārdevēji būtu gatavi maksāt par savu mājvietu, tādēļ vērtības noteikšana nereti ir visai neprecīza zinātne. Labu priekšstatu var sniegt īpašumu novērtējuma rīki tiešsaistē. Palīgā var aicināt arī kādu profesionālu nekustamā īpašuma novērtētāju, taču jārēķinās, ka tas būs maksas pakalpojums. Izvērtēšanā tiek ņemtas vērā īpašuma īpatnības, kā arī jaunākie dati par īpašumu tirgu tajā pašā rajonā. Novērtētājs var pieprasīt piekļuvi īpašuma iekšpusei vai arī novērtēt to tikai no ārpuses. Šo novērtējumu pēcāk var vēlēties topošie pircēji vai īrnieki.

Pagalms un āra telpa