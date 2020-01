Kāpēc naudas kokam krīt lapas

Kāpēc manam naudas kokam krīt lapas? Šāds jautājums ziemā ir dzirdēts itin bieži, un atbildi uz šo jautājumu skaidro Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciāliste Ingūna Gudrupa.

Kā norāda speciāliste, ziemā portulaku krasula (Crassula portulacea) jeb naudas koks nesaņem pietiekami daudz gaismas, turklāt cilvēki to novieto uz kāda galda, ne palodzes, kur ir slikts apgaismojums. Vēl viņa kā iemeslu min auga pārlaistīšanu. "Labāk tomēr citreiz neapliet, tas izdzīvos labāk nekā tad, ja uzlies par daudz," norāda telpaugu kopšanas speciāliste. "Ja dodaties kaut kur prom – augs nav jāsalej. Lielākoties augs met lapas tieši pārlaistīšanas dēļ. No pārlieku liela mitruma cieš auga smalkās saknītes, tās atmirst, arī auga stumbrs no pamatnes sāk pūt." Speciāliste ieskicē arī darāmos darbus, kas jādara, ja naudas koks pārlaistīts – tas noteikti jāņem ārā no poda, jāapgriež auga bojātās daļas, jāliek jaunā augsnē. "Augam izvēlas irdenu, ūdens caurlaidīgu augsni ar rupjas grants piedevu," uzsver Gudrupa. Ja situācija ir ļoti bēdīga, tad augu var mēģināt pavairot no spraudeņiem vai lapiņām, kas būs palikušas pāri.

"Ar laistīšanu vispār vajadzētu piebremzēt," papildina Gudrupa, "ar nelaistīšanu mēs augam nodarām mazāk pāri. Augs būs pacietīgs – labi, neapliesi, tas to pārdzīvos, jo tomēr augs ir norūdīts izturēt sausuma periodus, ne slapjuma periodus. Viņš ir gatavs to pārvarēt. Protams, ja ir ilgstošs sausums vairākus mēnešus, tad lapiņas var sākt čokuroties un nobirt, bet tad tiešām augam jābūt ļoti ilgi sausam."

"Tavs Dārzs" jau pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas sukulentu zālē Salaspilī savus ziedus raisījis bonsai naudas koks. Šeit vari aplūkot ziedošo naudas koku Salaspilī, bet 2018. gadā naudas koks ar iespaidīgu ziedēšanu iepriecināja LU Botāniskā dārza saimi. Kā izskatījās krāšņā ziedēšana, lūko šeit.

