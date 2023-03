Litopši – akmeņiem līdzīgi augi, kas pārsteidz ar krāšņiem ziediem

Sukulentu daudzveidība plešas no ierastajām agavēm un alvejām līdz mazāk pazīstamajiem litopšiem, kuri jāteic, vairāk atgādina krāsainus oļus nevis telpaugus. Taču pacietīgākos audzētājus šie raupjie sukulenti priecēs ne vien ar savdabīgo izskatu, bet arī krāšņiem ziediem rudens sākumā.

Latvijā lielākoties tiek pārdoti litopšu stādi, taču "Amazon" un "Etsy" interneta veikalos var iegādāties arī sēklas. Ja izvēlas sēklas, tad jāņem vērā, ka nāksies gaidīt vairākus gadus pirms litopši izaugs.

Litopši aug lēni, turklāt nav arī jāgaida, ka litopsis izaugs par brangu telpaugu. Lielākā daļa auga atrodas zemes iekšpusē, tāpēc virs zemes tā augstums reti pārsniedz 2,5 centimetrus. Savukārt biezās lapas, kuras atgādina pārnadžu pēdas vai krāsainus oļus, savvaļā litopšus pasargā no dzīvnieku uzbrukumiem, kā arī sagalabā mitrumu sausajā sezonā.

Foto: Shutterstock

Litopšu audzēšana un kopšana



Litopšiem nepieciešama saulaina vieta, kur tie varēs gozēties saules staros aptuveni piecas stundas dienā. Tāpēc jāizvēlas palodze, kas vērsta uz dienvidiem vai austrumiem. Savukārt ziemā, kad no loga sāk nākt vēsums, litopšus jānovieto kādā siltākā vietā.

Foto: Shutterstock

Tā kā litopši neprasa daudz barības vielu, tos stādot jāizmanto sukulentiem paredzēta augsne, ko var sajaukt ar smiltīm. Pēc iesēšanas augsne regulāri jāapsmidzina ar ūdeni, lai sēklas pēc iespējas ātrāk izdīgtu. Vēlāk ūdens daudzumu var samazināt.

Litopšu dzimtene ir Dienvidāfrika, kur tie regulāri saskaras ar ekstremālu karstumu un sausumu. Tas nozīmē, ka, arī augot mājas apstākļos, tie neprasīs daudz uzmanības. Tomēr litopši ir nedaudz prasīgāki par citiem sukulentiem.

Foto: Shutterstock

Īpaši vērīgiem jābūt ar litopšu laistīšanu, jo obligāti jāievēro sezonalitāte. Atšķirībā no citiem sukulentiem, litopši sāk augt rudenī. Savvaļā rudens (septembra sākums) nozīmē lietus sezonu, tāpēc šajā laikā litopšus ieteicams laistīt vairāk nekā ikdienā. Tieši ap šo laiku sākas arī litopšu ziedēšanas laiks, taču tie sāk ziedēt ne agrāk kā trīs gadu vecumā.

Kaut arī litopši turpina augt visu ziemu un pavasari, tomēr ziemā laistīšana ir jāpārtrauc, jo sāk veidoties jauns lapu pāris, kurš ūdeni uzsūc no vecajām lapām, tāpēc augsnei jābūt sausai. Pavasarī vecās lapas saraujas, atklājot jaunos dzinumus. Taču laistīšanu atsākt var tikai tad, kad vecās lapas ir pilnībā nožuvušas. Arī pēc tam litopši jālaista pavisam nedaudz, ļaujot augsnei izžūt starp laistīšanas reizēm.

Foto: Shutterstock

Savukārt vasarā, kad Dienvidāfrikā ir īpaši ekstremāli laikapstākļi, litopsis dodas snaudā, tamdēļ par tā laistīšanu var aizmirst pavisam. Aktīva laistīšana jāatsāk vien septembrī, kad tas sāks atkal augt.

Rakstā tika izmantota informācija no "Better Homes and Gardens" un "Gardeners World".