Vaska puķe un daiļās papardes – telpaugi, kas mājoklī radīs eksotisku noskaņu

Telpaugi vienmēr ir bijis populārs veids, kā telpās ienest dzīvīgumu un svaigumu. Tomēr, ja šogad nevēlies telpā just tikai dzīvīgumu, bet gan īstu džungļu pieskaņu, esam sarūpējuši idejas augiem, kurus sev dāsni uzdāvināt nākamajā augu veikala apmeklēšanas reizē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielie telpaugi

Mazie un smalkie sukulenti nudien ir visnotaļ jauki, tomēr šis ir gads, lai mājās ienestu dažādību un tropiskumu, izvēloties jau nedaudz grūtāk kopjamus augus, teic telpaugu eksperti portālam "Better Homes and Gardens". Izvēlies augus, kas slejas brangā augstumā, piemēram, palmas, kas telpās var sasniegt pat divu metru augstumu vai arī skaistules stelīcijas jeb paradīzes putnus, kuras sasniegs aptuveni metru augstumu. Līdz ar pandēmijas sākšanos, kad vairāk laika nācās pavadīt mājās, esam attīstījuši savu telpaugu kopšanas prasmi, tādējādi aizpildot savu brīvo laiku un priecājoties par to, ka ir ko aprūpēt. Ja jūti, ka no neprašas esi kļuvis par īstu "zaļo īkšķīšu" īpašnieku, ir laiks mesties pārbaudījumos, izvēloties nedaudz grūtāk kopjamus augus. Turklāt atceries, ka ar lieliem telpaugiem telpā eksotisko noskaņu varēsi radīt daudz ātrāk.

Foto: Shutterstock

Augi ar krāsainām lapām

Ja vēlies papildināt savu telpaugu kolekciju un telpu padarīt nedaudz dzīvāku, ir laiks ķerties klāt augiem ar krāšņu lapotni – krāsainām lapām vai interesantu lapu formu. Izvēlies, piemēram, 'Rex' begoniju, peperomiju 'Argyreia' vai krāšņo filodendru.

Foto: Shutterstock

Ziedošās skaistules



Ja mājoklis jau ir pārpildīts ar dažādiem tropiskajiem augiem, kurus daiļo krāsainas lapas vai piemīt interesanta lapu forma, savu mazo "botānisko istabas dārzu" papildini ar augiem, kas tevi laiku pa laikam pārsteigs ar neticami skaistiem ziediem. Izvēlies dažādās orhidejas, antūrijas vai vaska puķi jeb 'Hoyu', kas ziedēšanas laikā tevi priecēs ar saldi smaržojošajām ziedu bumbām.

Foto: Shutterstock

Papardes

Papardēm piekritēji ir bijuši vienmēr, un arī 2022. gadā tās aizvien ir vienas no telpaugu karalienēm, kurām noteikti jādaiļo vismaz viena mājokļa istaba. Tomēr šis ir gads, lai aptvertu paparžu šķirņu plašumus un ķertos klāt jau daudz eksotiskākām skaistulēm. Izvēlies adiantes, ligzdu asplēniju 'Pervati', flebodiju 'Davana'. Papardēm gan būs nepieciešama lielāka uzmanība, lai mājoklī tās nudien justos patīkami. Noteikti apdomā arī gaisa mitrinātāja iegādi, lai tām nodrošinātu nepieciešamo mitrumu.

Foto: Shutterstock

Dažādie fikusi

Ļaujies dažādo fikusu aicinājumam. Izvēlies skaisto lapu īpašnieku fikusu 'Triangularis' vai pamatīgo fikusu 'Audrey'. Fikusi ir visai izturīgi telpaugi, tādēļ ar tiem sadzīvot būs gana viegli arī tiem, kas ir pavirši un slinki zaļo draugu kopēji.

Foto: Shutterstock

Monsteras

Foto: Shutterstock



Monsteras aizvien ir modes augs, un diez vai tas tuvākajā laikā mainīsies. Šis skaistais augs, kas apveltīts ar lielajām, interesantu formu lapām, mājoklī rada īstu tropu vidi. Tas ne vien izskatās iespaidīgi, bet ir arī viegli audzējams, pateicoties tā labajām vides pielāgošanās spējām.