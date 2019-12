“Sudmalis visus mūs bija salasījis kopā un stāstīja, kas notiek Latvijā un Liepājā. Bet es tur tieši klāt nebiju. Tad pie manis pienāca klāt ebreju meitene Leja un teica: “Mērija, mēs tagad esam bārenes.” Sudmalis bija pastāstījis, ka visi ebreji, kuri palika Liepājā, ir nogalināti. Tur vairs nav neviena. Tā es pamazām uzzināju, ka esmu palikusi viena. Tēvu nošāva drīz pēc vācu ienākšanas, māti pēc tam, Šķēdē. Brāli arī laikam turpat. Kad mēs ar vīru 1975. gadā atbraucām uz Izraēlu, aizgājām uz “Yad Vashem” memoriālu Jeruzalemē. Tagad tur viss ir pārtaisīts, bet toreiz, kad nāca iekšā, tieši pretī bija fotogrāfijas no ebreju iznīcināšanas Šķēdē. Es uzreiz saku savam vīram – re, kur mana mamma ir! Viņš attrauca – ko tur runā, ko tu tur atceries. Piegājām klāt, jā. Bildes ir no Liepājas. Es savu mammu uzreiz pazinu. Tā bilde ir publicēta arī vairākās grāmatās. Re, kur mamma ir, tāda maza auguma,” vienā no holokaustam Latvijā veltītām grāmatām Mērija rāda fotogrāfiju ar vairākām kailām sievietēm bedres malā.