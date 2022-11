Novērojam, ka šobrīd liela daļa darbinieku ir ieinteresēta strādāt elastīgā darba vidē. Redzam, ka daudzi uzņēmumi un darbinieki ir pielāgojušies hibrīda darba modelim (daļa klātienē, daļa attālināti) un ir pierādījuši, ka ir iespējams sekmīgi un reizēm pat ar vēl labākiem rezultātiem strādāt attālināti. Pirms pandēmijas lielākoties šāds modelis nešķita pieņemams, minot, ka šādā režīmā vadībai ir grūti kontrolēt, ko dara darbinieki, un nav iespējams efektīvi strādāt. Taču mūsu "Luminor" prakse pierāda, ka arī attālināts darbs var būt efektīvs un produktīvs. "Luminor" jau kopš bankas izveidošanas ikdienā veicināja elastīgu darba vidi un darbiniekiem strādāšanu attālināti pēc viņu iespējam, un daudzi mūsu darbinieki šo iespēju aktīvi izmantoja. Protams, darbs attālināti nes citas grūtības, kas neskar tehnoloģisko pusi – tas ir lielāks izaicinājums korporatīvās kultūras un piederības veidošanā. Ir grūtāk veidot komandas sajūtu, kā arī vadītājiem ir jāspēj būt attīstību veicinošiem līderiem arī attālināti. Pētījumi liecina, ka, strādājot attālināti, vadītāja iesaiste komandas saliedēšanā pieaug vismaz par 20%, salīdzinot ar darbu klātienē. Tāpēc, lai veicinātu darbinieku iesaisti, aicinām ieslēgt datora vai viedierīces kameru attālinātu sapulču vai tikšanās laikā, kā arī organizējam dažādas komandas saliedēšanas aktivitātes.

Kā liecina "Luminor" novērojumi, mūsu darbinieki visvairāk novērtē to, ka mūsu banka ir elastīga un pretimnākoša darba vieta un mums nav strikti noteiktas darba dienas, kad visiem ir jāatrodas birojā. Darbiniekiem ir svarīgi pašiem brīvi izlemt par vietu, no kuras strādāt, kas veicina arī produktivitāti un ļauj sasniegt labākus darba rezultātus. Atsaucoties uz darbinieku vēlmēm, šogad esam ieviesuši unikālu jaunumu – katram darbiniekam iespēju līdz trīs mēnešiem gadā strādāt no jebkuras valsts, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā, ja to ļauj darba pienākumi. Kolēģi šo iespēju labprāt jau sākuši izmantot. Interesanti, ka šobrīd populārākās valstis, no kurām tiek veikti darba pienākumi, ir Spānija, Itālija un Zviedrija.

Redzam, ka elastīgā darba vidē pārmaiņas piedzīvojis jauno darbinieku darbā ievades process (onboarding), jo mūsdienās visu komandu satikt klātienē ir kļuvis par retumu, bet piederības sajūta konkrētai komandai kļuvusi aktuālāka. Mūsu novērojumi liecina, ka, lai nodrošinātu pēc iespējas veiksmīgāku jauno darbinieku ievades procesu un piederības sajūtas veidošanos, strādājot attālināti, vajadzība pēc vadītāja tiešais iesaistes onboardining procesā palielinājusies par aptuveni 20%.

Pasaules tendences liecina, ka neatkarīgi no darba attālināti vai klātienē rūpes par darbinieku labbūtību arvien vairāk ir uzņēmumu dienaskārtībā un paliks arī turpmāk. Tas attiecas gan uz darba vidi, gan darbinieku sociālo nodrošinājumu un attiecībām darba kolektīvā, kā arī fiziskām aktivitātēm un emocionālo, psiholoģisko atbalstu. Atpūties un laimīgs darbinieks noteikti būs arī produktīvāks darbā, taču apzināmies, ka ne vienmēr darbiniekiem izdodas pietiekami ieplānot atpūtas brīžus, kas atstāj iespaidu gan uz emocionālo, gan fizisko labsajūtu. Tomēr strādājot attālināti, novērojam, ka darbinieku iesaiste personīgā izaugsmē un labsajūtā ir kļuvusi lielāka.

Lai veicinātu darbinieku labbūtību un darba kolektīva ietvaros radītu kopīgas idejas un rastu risinājumus dažādiem jautājumiem, praktizējam, ka vismaz viena diena nedēļā organizācijā tiek veltīta klātienes tikšanām birojā, kuru laikā tiek arī kopīgi pusdienots – pasūtīta pica, sagādāti augļi u.tml. Novērojam, ka šādas kopīgas plānotas tikšanās darbojas ļoti labi un uzlabo komandas piederības sajūtu.

Neatkarīgi no tā, vai strādājam birojā vai attālināti, katru gadu organizējam labbūtības mēnesi un vairākas citas aktivitātes, kas tiek veltītas konkrētai tēmai, piemēram, savstarpējajai sadarbībai un darbinieku mentālajai veselībai, kā arī atbalstām sportiskas aktivitātes.

Strādājot attālināti, ir grūtāk veidot komandas saliedētību. Tāpēc papildu kopīgām komandu aktivitātēm esam ieviesuši brīvprātīgo dienas, kad divas dienas darbinieki velta brīvprātīgo darbam, ko nereti komandas izmanto kā saliedēšanās aktivitāti, veltot laiku dabas sakopšanai, palīdzības nodrošināšanai dzīvnieku patversmēs, sniedzot atbalstu ukraiņiem u.tml.

Mūsu pieredze liecina, ka mūsdienīgā darba modelī jābūt elastīgumam un ne visiem darbiniekiem šobrīd ir iespēja un vēlme strādāt no biroja ik dienu.