Informē ģimenes locekļus par svarīgām sapulcēm, vienojieties, kad tevi nedrīkst traucēt. Dalot darba telpu ar partneri vai bērniem, ieviesiet “klusās stundas”. Ja darbā izmanto čatu, kur var uzstādīt statusu, izmanto to – kad nepieciešams īpaši iedziļināties kādā uzdevumā, izvēlies "netraucēt" funkciju, kā arī pabrīdini kolēģus, ka tuvākajās stundās būsi aizņemts.



Ārkārtīgi svarīgi ir iekārtot zonu darbam, ideāli, ja tā ir slēgta, atsevišķa telpa. Izvēlies ergonomiskas mēbeles vai vienojies ar darba devēju, ka no biroja drīkst paņemt gan krēslu, gan monitoru. Lai vakaros un brīvdienās nerastos kārdinājums pastrādāt, datoru var noslēpt atvilktnē vai skapītī.



Strādājot no mājām var rasties sajūta, ka vienmēr jābūt tiešsaistē un pieejamam kolēģu jautājumiem, tādēļ pie datora pašam nemanot var pavadīt ilgāku laiku. Paņemt nelielu pauzīti, lai sakopotu domas un atpūstos, ir pat ieteicams, un par to nav jājūtas slikti. Apzinies, ka kādā brīdī ir jābeidz strādāt un jāvelta laiks sev. Strādājot no mājām to izdarīt var būt grūtāk, tādēļ nosaki laiku, kad datoram obligāti jābūt izslēgtam.