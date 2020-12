Amerikānis Krievijas līgā... Tims Sestito mēģina aizmirst Rīgas ' Dinamo ' piedzīvoto

"Tas nebija veids, kā vēlējos noslēgt karjeru. To sezonu cenšos bloķēt no atmiņas..." atzīst Tims Sestito. Viņš ir viens no vairāk nekā simts leģionāriem, kas gājis cauri Rīgas "Dinamo" dzirnavām, un viens no tikai diviem amerikāņiem, kas te pavadījis ilgāk nekā tikai sezonu. Komandas spēlētājs, kurš meta ripas vārtos, bet, kad vajadzēja – arī cimdus uz ledus. Kapteiņa palīgs. Arī 2016./2017. gada sezonā, kad kuģis nogrima strauji un... neglīti. "Nebija jau kam pasūdzēties – biju amerikānis Krievijas līgā, nevienu neinteresēja, kas man sakāms," tagad atzīst bijušais spēlētājs, piebilstot – ja karjerā ko nožēlo, tad tikai to, ka tobrīd nav sadūšojies atvērt Normunda Sējēja kabineta durvis.