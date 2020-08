'Problēmas ir, bet krāsas ir sabiezinātas,' reaģē bobsleja un skeletona saime

Vai tiešām Latvijas nacionālā īpatnība – bobslejs un skeletons – ražo nākamos invalīdus? No vakardien publicētajiem "The New York Times" rakstu fragmentiem var izlobīt visai dramatiskus secinājumus par ledus trasēs gūto galvas traumu saistībām ar atkarībām, depresiju un pat pašnāvībām. Tomēr Latvijas bobsleja un skeletona saimes pārstāvji uzskata, ka krāsas ir sabiezinātas. Atmetot emocijas un necenšoties katru pašnāvību saistīt ar traumām renes sporta veidos, jākoncentrējas uz faktoriem, kas bobsleju un skeletonu padarītu vēl drošāku sportistiem.