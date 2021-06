71% krievu atbalsta ieslodzīto izmantošanu valsts infrastruktūras būvniecībā

Kopumā 71% Krievijas iedzīvotāju atbalsta valdības plānus atjaunot Staļina ēras praksi ieslodzītos izmantot lielu valsts nozīmes infrastruktūras objektu celtniecībā, atsaucoties uz Krievijas finansētās aptauju aģentūras "VTsIOM" teikto, raksta "The Moscow Times".

Pēc tam, kad vairāki ministri, Cietumu sistēmas pārvaldes vadītājs un Krievijas nacionālā dzelzceļa kompānija rosināja infrastruktūras būvniecībā izmantot līdz 188 000 ieslodzīto, lai tādējādi aizpildītu Covid-19 pandēmijas dēļ radīto Centrālāzijas viesstrādnieku iztrūkumu, plāns saņēma pielīdzinājumu bēdīgi slavenajai gulagu sistēmai. Amatpersonas dažādi centušās šo salīdzinājumu atspēkot, un šī aptauja varētu būt viens no rezultātiem.

Pagājušā gadsimta sākumā no pagājušā gadsmita 30. līdz pat 50. gadiem jeb laikā, kad Padomju Savienību vadīja tirāns Josifs Staļins, gulagu ieslodzījumu sistēmā tika nodarbināti miljoniem ieslodzīto, tostarp desmitiem tūkstoši no Latvijas, un tiek lēsts, ka simtiem tūkstoši vai pat miljoni skarbajos apstākļos gāja bojā. Krievijas ieslodzījumu vietas pārvalde pagājušajā nedēļā centās šos priekštatus gaisināt, skaidro norādot, ka šī iniciatīva "nebūs gulags, bet pavisam jauni un poieņemami apstākļi".

"VTsIOM" publicētie aptaujas rezultāti liecina, ka viesstrādnieku aizvietošanu infrastruktūras megaprojektu būvē ar cietumniekiem atbalsta kopumā 71% respondentu, bet 21% iestājas pret to. Iniciatīvas atbalstītāji uzskata, ka sodītie tādējādi atdarīs sabiedrībai savu pāridarījumu, turklāt dos vērtīgu pienesumu. Idejas pretinieki savukārt pielīdzināja to gulagu sistēmai, kā arī pauda bažas par sliktu darba kvalitāti un nepieciešamību cietumniekus nošķirt no sabiedrības.

Iniciatīvas virzīšanas laiks, kurai jābalsta prezidenta Vladimira Putina izsludinātie daudzmiljardu vērtie infrastruktūras projekti, sakritis ar pašas gulagu sistēmas attaisnošanu valsts medijos, tostarp ziņu aģentūras "RIA Novosti" publicētā Viktorijas Nikiforovas viedokļa rakstā. Tajā gulagi pat pielīdzināti "sociālajiem liftiem", kuri radījuši iespēju iepretim nāves nometnēm. Šāds salīdzinājums izsaucis viedokļu vētru sociālajos tīklos.

"VTsIOM" 27. maijā aptaujājusi kopumā 1600 cilvēkus.