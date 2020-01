Abhāzijā protestētāji iebrūk prezidenta mītnē; prasa Hadžimbas atkāpšanos

Krievijas okupētajā Gruzijas Abhāzijas reģionā de facto izveidotā parlamenta deputāti ceturtdien pieprasījuši prokremliskā Raula Hadžimbas atkāpšanos pēc tam, kad ar tā dēvēto vēlēšanu rezultātiem neapmierināts pūlis ielauzās prezidenta birojā, ziņo "The Moscow Times".

Kopumā 19 likumdevēji balsojuši par prezidenta atkāpšanos, bet četri bijuši pret to un viens balsojumā atturējās, vēsta ziņu aģentūra TASS. Balsojums notika neilgi pēc tam, kad ceturtdienas rītā neviena neatzītās Abhāzijas de facto galvaspilsētā Suhumi protestētāji izdauzīja prezidenta administrācijas ēkas logus un izgāza durvis, kā arī ielauzās pašā līdera birojā, pieprasot viņa atkāpšanos.

Pēkšņos protestus, kuros piedalījušies vairāki simti abhāzu, raisīja neapmierinātība ar jau pērn septembrī notikušo tā dēvēto vēlēšanu rezultātiem. Hadžimba tajās tika pasludināts par uzvarētāju, bet viņa galvenais sāncensis Alhass Kvičinija tiesā centās tos apstrīdēt, bet, kad tas neizdevās, turpināja aicināt Hadžimbu atkāpties.

Starptautiski neatzītajās vēlēšanās Hadžimba pēc vietvalžu pārstāvju informācijas guva 39 741 balsis, bet Kvičinia precīzi 999 balsis mazāk – 38 742 (attiecīgi vēlēšanu rezultāti bija 48,68% pret 47,46%).

Calm situation in Sukhumi as of now, protesters enter/exit administration building via windows without any problems pic.twitter.com/vFndhPgrEe