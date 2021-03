Āfrikā aizturēts Lukašenko tuvs uzņēmējs, ko saista ar ieroču darījumiem

Kongo Demokrātiskajā Republikā pēc tikšanās ar bijušo prezidentu Džozefu Kabilu aizturēts Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko tuvs uzņēmējs Aleksandrs Zingmans, vēsta portāls "Daily Maverick".

Titulattēlā Zingmans redzams kopā ar Zimbabves kalnrūpniecības ministru Vinstonu Čitandu.

Par aizturēšanas apstākļiem un iemesliem ir maz informācijas, taču zināms, ka tas noticis pagājušajā trešdienā Kongo DR otrās lielākās pilsētas Lubumbaši lidostā. Tīmeklī atrodams video no uzņēmēja aizturēšanas brīža.

Zingmans iepriekš medijos minēts saistībā ar ieroču tirdzniecību Zambijā un Zimbabvē, bet pats šīs apsūdzības ir noliedzis. Oficiāli viņš Āfrikas valstīm piegādā lauksaimniecības un rūpniecības aprīkojumu.

Kongo DR prezidentam Feliksam Tšisekedi tuvs avots medijam apstiprina, ka Zingmans ir arestēts. Pēc tikšanās ar bijušo prezidentu Kabilu viņš lidojis no Kionšasas uz Lubumbaši, kur viņu nopratinājusi policija. Uzņēmējs neesot varējis paskaidrot, ko viņš dara Kongo DR.

Alexander Zingman, a Belarusian businessman close to Lukashenka and supplying industrial and agricultural machinery to Africa, was detained in Congo on Friday morning. He is also suspected of illegal arms supplies. pic.twitter.com/gCanTS3BDY