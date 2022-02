Aizdedzies kuģis ar tūkstošiem automašīnu uz klāja dreifē pie Azoru salām

Degošs konteinerkuģis, kurā atradās gandrīz 4000 automašīnu, tostarp 1100 "Porsche" markas auto, dreifē Atlantijas okeāna vidienē pēc tam, kad milzīgā kuģa 22 apkalpes locekļi tika evakuēti, atsaucoties uz Portugāles flotes, teikto raksta "The Guardian".

Kuģis, kas veda vairākas "Volkswagen" (VW) grupas automašīnas no Vācijas uz ASV, trešdienas vakarā aizdegās netālu no Azoru salām, piektdien paziņoja VW pārstāvis. Neviens no trešdien evakuētajiem apkalpes locekļiem nav cietis, informēja Portugāles flote.

Pēc "Porsche" pārstāvja teiktā, uz klāja atradās aptuveni 1100 šīs markas automašīnas. "Audi" apstiprināja, ka uz kuģa atradās arī daži tā transportlīdzekļi, taču nenorādīja, cik daudz. "Volkswagen" e-pastā teikts, ka uz kuģa kopumā atradās 3965 VW, "Porsche", "Audi" un "Lamborghini" markas transportlīdzekļi, ziņo Vācijas laikraksts "Handelsblatt".

Ugunsgrēks uz kuģa ir aktīvs, bet tiek kontrolēts, ceturtdienas vakarā Portugāles ziņu aģentūrai "Lusa" sacīja Azoru salu Faialas salas Hortas ostas kapteinis.

A cargo ship carrying thousands of Volkswagen vehicles, caught fire near the Azores islands Wednesday. The crew were successfully evacuated, but the ship itself was left unmanned and adrift. Porsche estimates around 1,100 of its vehicles were among those on board. pic.twitter.com/qKa8JDABuw