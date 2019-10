Al Bagdadi nāves vietā drupās atrod vēl līķus un ievainotos

Islāmistu radikāļu teroristiskā grupējuma "Daesh" dibinātāja un līdera Abu Bakra al Bagdadi miršanas vietā atrasti vēl trīs vīriešu, nepilngadīgas meitenes un trīs sieviešu līķi, vēsta Tuvo Austrumu medijs "The New Arab", atsaucoties uz notikuma vietā strādājošajiem mediķiem.

Vēl 11 cilvēkiem, tostarp civiliedzīvotājiem, pēc ASV speciālo uzdevumu vienības operācijas bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība. Glābēji vēl pirmdienas rītā turpinājuši pārmeklēt apkārtni un drupas, meklējot citus iespējamos upurus, atzīmē medijs.

Operācijas laikā pilnībā iznīcināta Sīrijas Idlibas reģiona Barišas ciemā esošā ēka, kurā slēpies al Bagdadi, kā arī bojāti citi tuvāk esošie mūra nami. Nogalinātie un ievainotie atradušies gan iznīcinātajā ēkā, gan tās tuvumā. Pašpasludinātais kalifāta "Islāma valsts" līderis jab kalifs al Bagdadi pats miris ārpus slēptuves – uzspridzinot mugurā esošo sprāgstvielu vesti tunelī, kas vedis prom no nama.

Speculating, but an interesting compound built on the western outskirts of Barisha, Idlib last spring, especially the bottom building https://t.co/WO0VuruQZf pic.twitter.com/vtnPVZ9M0O

Mediķi arī atklājuši, ka vietā, kur reiz bija ēka, kurā teroristu grupējuma līderis slēpies, nav atrastas nekādas al Bagdadi personiskās lietas un pat nekas, kas būtu saistīts ar "Daesh".

First daylight video from the site in northern Idlib of the massive military op supposedly to kill Baghdadi. The place has just been absolutely leveled.pic.twitter.com/PSIH41Qfj4