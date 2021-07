Amerikāņu miljardieris Bezoss veicis lidojumu kosmosā

Uzņēmuma "Amazon" dibinātājs, amerikāņu miljardieris Džefs Bezoss otrdien, 20. jūlijā, veicis lidojumu izplatījumā ar kosmosa kuģi "New Shepard", kas ražots viņa uzņēmumā "Blue Origin".

Kopā ar Džefu Bezosu devās viņa brālis Marks Bezoss, 82 gadus vecā amerikāņu astronaute Volija Fanka un 18 gadus vecais Olivers Demēns.

Raķete ar kapsulu veiksmīgi startēja pulksten 9:12 pēc vietējā laika (16:12 pēc Latvijas laika) no privātā kosmodroma Teksasas štatā, kas atrodas netālu no Vanhornas.

Pēc divām minūtēm kapsula atdalījās no nesējraķetes un turpināja lidot Kārmāna līnijas virzienā, kas atrodas 100 kilometru augstumā un tiek uzskatīta par kosmosa robežu.

Pasažieri bezsvara stāvoklī pavadīja četras minūtes.

Kad kapsula bija sasniegusi aptuveni 106 kilometru atzīmi, tā sāka augstumu samazināt un ar izpletņiem veica nosēšanos tuksnesī.

Lidojums ilga desmit minūtes un desmit sekundes.

