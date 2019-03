Apšaudē tramvajā Utrehtā ievainoti vairāki cilvēki

Pirmdienas rītā Nīderlandes pilsētā Utrehtā kādā tramvajā notikusi apšaude, kurā ir arī cietušie, vēsta "The Guardian".

Informācija par notikušo ir visai pretrunīga. Atsaucoties uz aculieciniekiem, vietējais medijs "RTV Utrecht" ziņo, ka zemē bez samaņas redzējuši guļam kādu sievieti, bet vairāki vīrieši notikuma vietu pametuši skriešus. Līdzīgu informāciju sniedz portāls "Ad.nl", atzīmējot, ka četri vīrieši šāvuši uz vienu sievieti. Portāls "Nu.nl" savukārt atstāsta kāda aculiecinieka pieredzēto, kurš saka, ka šāvējs bijis viens, un šāvis uz visiem apkārt esošajiem.

Policija paziņojusi, ka šaušana varētu būt terorakts. Apkārtnē redzēti pretterorisma vienības un policijas helikopteri, bet neviena persona pagaidām neesot aizturēta.

Several people have been injured in a #shooting in the central #Dutch city of #Utrecht #netherlands pic.twitter.com/IMibKsiDvt