Arī Azerbaidžāna izsludina karastāvokli (plkst. 18.39)

Reaģējot uz karadarbības sākumu pie Kalnu Karabahas faktiskās robežas, Azerbaidžāna visā valstī svētdien izsludinājusi karastāvokli, ziņo aģentūra "Azertac".

Parlamenta ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu prezidents Ilhams Alijevs jau apstiprinājis.

Karastāvoklis stājas spēkā pusnaktī (plkst.23.00 pēc Latvijas laika).

Vienlaikus Baku un citās pilsētās izsludināta komandantstunda.

Kā ziņots, ja iepriekš karastāvokli un vispārējo mobilizāciju izsludinājusi gan Armēnija, gan starptautiski neatzītā Kalnu Karabaha.

Svētdienas rītā uz Kalnu Karabahas faktiskās robežas sākušās smagas kaujas. Abas puses karadarbības sākšanā apsūdz viena otru.

Abas puses ziņo par pretējai pusei nodarītajiem smagajiem zaudējumiem, kā arī par upuriem civiliedzīvotāju vidū.

Azerbaidžāna paziņojusi, ka smagās kaujās Kalnu Karabahā ir ieņēmusi sešus armēņu kontrolētos ciematus pie saskares līnijas, ko Armēnijas armija ir noliegusi.

Kalnu Karabahas Aizsardzības ministrija ziņo, ka kaujās, kas norisinās visas saskares līnijas garumā, notriekti trīs Azerbaidžānas helikopteri un 20 bezpilota lidaparāti, kā arī sašauti 30 tanki un bruņutransportieri.

Tikmēr armēņu pusē krituši 16 karavīri, bet vairāk nekā simts ievainoti.

#BREAKING: #Armenia has destroyed total five T-72 SIM-2 "Aslan" main battle tanks of the invading #Azerbaijan Army in #Artsakh/#NagornoKarabakh region. Two by anti-tank mines and three with anti-tank missiles including this one here in this video: pic.twitter.com/RrMwVsxhek