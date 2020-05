ASV atklāj jaunu informāciju par maskētiem Krievijas iznīcinātājiem Lībijā

ASV spēki nākuši klajā ar plašāku informāciju par Krievijas kaujas lidmašīnu nosūtīšanu uz Lībiju, kas darīts, lai sniegtu atbalstu ģenerāļa Halifa Haftara pusē karojošajiem krievu algotņiem.

Par to, ka Krievija nosūtījusi kaujas lidmašīnas uz Lībiju, 26. maijā paziņoja ASV militārā pavēlniecība Āfrikā "Africom". Saskaņā ar ASV apgalvoto, lidmašīnas nosūtītas, lai sniegtu atbalstu Krievijas algotņiem, kuri karo Haftara pusē.

Feldmaršals Haftars vada valsts austrumos Bengāzī bāzēto ar Tripoli konkurējošo "Lībijas nacionālo armiju", kas karo pret Tripolē bāzēto ANO atbalstīto Lībijas valdību.

Ja informācija ir patiesa, lidaparātu nosūtīšana ir ANO izsludinātā Lībijas ieroču embargo pārkāpums, savukārt to iesaistīšana konfliktā var ievērojami mainīt spēku samēru.

27. maijā tvitera ierakstā "Africom" paziņojumu par Krievijas lidmašīnu nosūtīšanu uz Lībiju papildināja ar informāciju, ka Krievijas MiG-29 un Su-24 lidmašīnas no Krievijas nosūtītas vairāku dienu laikā maijā.

Lidmašīnas pēc tam nolaidušās Krievijas spēku bāzē Hmeimimā, Sīrijā. Tur MiG-29 lidmašīnas pārkrāsotas, lai tām nebūtu redzamas piederības zīmes.

Citā ierakstā "Africom" skaidro, ka lidmašīnas vadījuši Krievijas piloti, un uz Lībiju lidmašīnas eskortējuši Sīrijā bāzētie Krievijas iznīcinātāji.

Kaujas lidmašīnas vispirms nolaidušās pie Tobrukas, lai uzpildītu degvielu. "Vismaz 14 Krievijas lidmašīnas ar svaigi noslēptiem marķējumiem tad tika nogādātas Al Jufras aviobāzē Lībijas centrālajā daļā," teikts ierakstā.

Tikmēr gan "Lībijas nacionālās armijas", gan Krievijas pārstāvji ziņas par kara aviācijas ierašanos Āfrikas valstī noliedz.

"Ja Lībijā ir kara lidmašīnas, tās ir padomju, ne Krievijas," apgalvoja Krievijas Federāciju padomes Aizsardzības un drošības komitejas priekšsēdētājs Viktors Bondarevs

Jāatzīmē, ka Lībijā konkurējošās puses atbalsta dažādi starptautiskie spēlētāji. Valsts austrumos esošo Haftara tā saukto Tubrukas valdību atbalsta Krievija, Francija, Ēģipte, Jordānija un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE). Savukārt Tripoles ANO atzīto valdību – Turcija, Katara un Itālija, skaidro "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL).

Tas, ka Haftara pusē Lībijā karo algotņi no Krievijas, ir atzīts ANO ziņojumā. Tajā tika lēsts, ka valstī viņu ir ap 800 līdz 1200. Medijos vēsta, ka karotāji ir no tā sauktās privātās militārās kompānijas "Vagner".

Ar naftu bagātā Lībija ir ierauta haosā, kopš 2011. gadā NATO atbalstītā tautas saelšanās gāza ilggadējo diktatoru Muamaru Kadafi. Valsts austrumos bāzētie Haftara spēki cer ieņemt galvaspilsētu Tripoli.

Taču pēdējo divu mēnešu laikā tie ir zaudējuši virkni pilsētu, kopš militāro atbalstu Tripoles valdības atbalstam sāka sniegt Turcija.