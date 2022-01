ASV brīdina Krieviju nepadarīt par ieroci naftas un gāzes piegādes

Savienotās Valstis otrdien brīdinājušas Krieviju par postošām sankcijām, tostarp ierobežojumiem augstāko tehnoloģiju eksportam un paziņojušas, ka Maskavas mēģinājumi padarīt par ieroci tās naftas un gāzes nozari atspēlēsies.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mēs esam gatavi piemērot sankcijas ar milzīgām sekām," kas būs plašākas nekā iepriekšējie pasākumi, kas tika īstenoti pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas, atklāja augsta ranga ASV amatpersona.

"Pagātnes pakāpeniskums ir zudis," žurnālistiem sacīja amatpersona. Ja Krievija veiks jaunu iebrukumu Ukrainā, "mēs sāksim no eskalācijas kāpņu augšgala", norādīja amatpersona.

Komentējot Eiropā valdošās bažas, ka Krievija varētu reaģēt uz sankcijām ar savu enerģijas resursu eksporta ierobežojumiem, amatpersona pauda viedokli, ka Krievija šādi kaitētu arī pati sev.

"Ja Krievija izlems padarīt dabasgāzes vai naftas piegādes par ieroci, tas nepaliks bez sekām Krievijas ekonomikai," norādīja ASV amatpersona.

Lai gan Eiropas Savienība (ES) aptuveni 40% no piegādēm iegūst no Krievijas, Maskava arī lielā mērā ir atkarīga no naftas un gāzes pārdošanas, kas nozīmē, ka "tā ir savstarpēja atkarība", sacīja amatpersona.

ASV un to Eiropas sabiedrotie pasaules tirgos meklē alternatīvus enerģijas avotus, lai mazinātu jebkāda konflikta sekas, jo Eiropa jau tagad cīnās ar strauji augošām enerģijas cenām.

"Mēs strādājam ar valstīm, uzņēmumiem visā pasaulē, lai garantētu piegādes drošību un mazinātu cenu satricinājumus," atklāja amatpersona, piebilstot, ka tiek vestas sarunas ar piegādātājiem Ziemeļāfrikā un Āzijā.

Saskaņā ar amatpersonas teikto, sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģi no Āzijas jau ir sākuši mainīt maršrutus.

Amatpersona atklāja, ka sankcijas, ko Krievijai plānots piemērot uzbrukuma gadījumā ietvertu līdz šim nebijušus ierobežojumus ASV augstāko tehnoloģiju eksportam.

"Mēs runājam par sarežģītām tehnoloģijām, kuras mēs izstrādājam un ražojam," žurnālistiem sacīja amatpersona, atklājot, ka tostarp būtu mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana un kosmosa tehnoloģijas, un šīs sankcijas "diezgan smagi skartu [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina stratēģiskās ambīcijas industrializēt Krievijas ekonomiku.

Amatpersona norādīja, ka tieši par šo nozaru attīstību iestājies Putins, saskatot tajās iespēju dažādot ekonomiku.

"Un daudzos, daudzos aspektos, ja Krievija vēlas attīstīt šīs nozares, tai nepieciešams importēt tehnoloģijas un produktus, ko tikai mēs un mūsu sabiedrotie ražojam," norādīja amatpersona.