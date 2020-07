ASV nostāja pret Krieviju ir stingra, apgalvo Pompeo

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo trešdien uzstāja, ka ASV ieņem stingru nostāju pret Krieviju pēc ziņām, ka Krievija piedāvājusi atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā, bet neizslēdza iespēju uzaicināt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uz samitu ASV.

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien atkal paziņoja, ka nav ticis informēts par šādu Krievijas piedāvājumu talibiem, jo ir bijušas šaubas par šādas informācijas patiesumu. "Es domāju, ka tas ir joks no laikrakstu un demokrātu puses," Tramps pavēstīja telekanālam "Fox Business Network".

"Es tiešām domāju, ka daudzi izlūkdienesta cilvēki neuzskatīja, ka tas tiešām būtu noticis," teica Tramps. Pompeo preses konferencē sacīja, ka Krievijas darbošanās pret ASV interesēm nav "nekas jauns", bet aizstāvēja Trampa administrācijas reakciju.

"Mēs to uztvērām nopietni; mēs atbilstoši rīkojamies," teica Pompeo, nekomentējot laikraksta "The New York Times" minētos izlūkdienestu ziņojumus, ka Krievija piedāvājusi atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā.

"Krievi ir pārdevuši vieglos ieročus, kas tur (Afganistānā) 10 gadus ir pakļāvuši riskam amerikāņus. Mēs esam iebilduši pret to," sacīja Pompeo. "Kad mēs redzam ticamu informāciju, kas vedina uzskatīt, ka krievi pakļauj riskam amerikāņu dzīvības, mēs atbildam nopietnā veidā."

Pompeo tomēr pieļāva iespēju, ka Putins varētu tikt uzaicināts uz samitu ASV. Tramps jūnijā bija paudis vēlmi uzaicināt Putinu uz paplašinātu G7 samitu, lai gan Krievija tika izslēgta no G8 par Krimas aneksiju 2014.gadā.

Tramps vairākkārt ir paudis cerību, ka attiecības ar Putinu varētu uzlaboties, un viņa nostāja ir satraukusi pat dažus Republikāņu partijas politiķus. Laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā, atsaucoties uz anonīmām amatpersonām, apgalvoja, ka Tramps par atlīdzību, kas tiekot maksāta talibiem par amerikāņu karavīru nogalināšanu, esot ticis informēts vēl martā, bet neko neesot darījis šajā lietā.

Tramps svētdien vakarā noliedza, ka būtu saņēmis šādu informāciju. Baltā nama preses sekretāre Keilija Makenanija pirmdien paziņoja, ka Tramps netika informēts par izlūkdienestu ziņojumiem, ka Krievija piedāvājusi atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā, jo pastāvējušas bažas par šīs informācijas patiesumu.