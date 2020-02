ASV paraksta vēsturisku miera līgumu ar talibiem

ASV un talibu pārstāvji sestdien parakstījuši ilgi gaidīto vienošanos par kara izbeigšanu Afganistānā.

Līgums paredz pakāpenisku ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas un afgāņu iekšējo miera sarunu uzsākšanu.

Saskaņā ar kopīgo Kabulas un Vašingtonas deklarāciju, kas tika publiskota neilgi pirms līguma parakstīšanas Dohā, gadījumā, ja talibi ievēros vienošanos, Savienotās Valstis un to sabiedrotie savu karaspēku no Afganistānas izvedīs 14 mēnešu laikā.

Pēc sākotnējās kontingenta samazināšanas līdz 8600 vīriem, ko paredzēts paveikt 135 dienu laikā, ASV un to partneri "pabeigs savu atlikušo spēku izvešanu no Afganistānas 14 mēnešu laikā (..) un izvedīs visus savus spēkus no atlikušajām bāzēm," teikts sestdien Kabulā parakstītajā deklarācijā.

Kataras galvaspilsētā viesnīcā "Sheraton Hotel" organizētajā ceremonijā vienošanos parakstīja ASV īpašais vēstnieks afgāņu izlīguma jautājumos Zalmajs Halizads un talibu kustības līdzdibinātājs un politiskais līderis mulla Abduls Ghani Baradars.

Ceremonijā piedalījās arī ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo un vairāk nekā 20 valstu un starptautisko organizāciju pārstāvji, tostarp Pakistānas un Turcijas ārlietu ministri.

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs jau atzinīgi novērtējis līgumu, nosaucot to par "pirmo soli ceļā uz ilgstošu mieru".

Kopš iebrukuma Afganistānā pēc 2001. gada 11.septembra teroraktiem, kura rezultātā tika gāzts talibu režīms, karadarbība un valsts atjaunošanas centieni ASV izmaksājuši vairāk nekā triljonu dolāru.

Afganistānā krituši aptuveni 2400 amerikāņu karavīru. Kritušo Afganistānas valdības spēku karavīru, nogalināto talibu kaujinieku un bojāgājušo civilpersonu skaits precīzi nav zināms, taču tas mērāms vismaz desmitos tūkstošu.

Talibi paziņojuši, ka par godu līguma parakstīšanai viņi sestdien apturējuši visas kaujas operācijas.

Galvenais priekšnosacījums līguma parakstīšanai bija talibu apņemšanās, ka Afganistāna nekad vairs netiks izmantota kā islāmistu teroristisko grupējumu, piemēram, "Al Qaeda" un "Islāma valsts" bāze.

Galvenais iemesls ASV iebrukumam bija tas, ka talibu režīms sniedza patvērumu "Al Qaeda", kas sarīkoja 2001. gada 11. septembra teroraktus Savienotajās Valstīs.

Vienošanās paredz, ka talibi 10. martā uzsāks dialogu ar Afganistānas valdību.

Savstarpējās uzticības veidošanai līdz šim datumam paredzēts veikt gūstekņu apmaiņu, atbrīvojot 5000 talibu rokās esošos gūstekņus un 1000 Afganistānas valdības spēku sagūstīto kaujinieku.

Tikmēr ASV aizsardzības ministrs Marks Espers, kas sestdien ieradās Kabulā, lai parakstītu kopīgo deklarāciju, brīdinājis, ka Savienotās Valstis nevilcināsies līgumu lauzt, ja talibi atkāpsies no dotajām drošības garantijām un nepildīs solījumu uzsākt sarunas ar Afganistānas valdību.