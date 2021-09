ASV piemin 11. septembra teroraktu 20. gadadienu

ASV sestdien ar svinīgām ceremonijām piemin 2001. gada 11. septembra teroraktu 20. gadadienu, līderiem uzsverot nacionālo vienotību kā ASV lielāko spēku.

Ceremonijā Ņujorkā 11. septembra traģēdijas memoriālā tika nolasīti teroristu organizācijas "Al Qaeda" sarīkotajā uzbrukumā nogalināto teju 3000 cilvēku vārdi.

Ceremonijā piedalījās prezidents Džo Baidens, eksprezidenti Baraks Obama un Bils Klintons.

2001. gada teroraktos sagrauto Pasaules tirdzniecības centra debesskrāpju vietā - tā dēvētajā "Ground Zero" jeb nulles punktā - ceremonija sākās plkst.8.30.

No sešiem klusuma brīžiem pirmais bija plkst.8.46. Ar zvanu skaņu tika atgādināts par brīdi, kad pirmā nolaupītā lidmašīna ietriecās Pasaules tirdzniecības centra Ziemeļu tornī.

Plkst.9.03 sekoja otrs klusuma brīdis, pieminot mirkli, kad Dienvidu tornī ietriecās otra lidmašīna. Plkst.9.37 tika pieminēta nolaupītās lidmašīnas ietriekšanās Pentagonā. Tur tika nogalināti 184 cilvēki, kas atradās lidmašīnā un Aizsardzības ministrijas ēkā.

9.59 - brīdis, kad sabruka Dienvidu tornis. 10.03 tika pieminēta ceturtā lidmašīna, kas nogāzās laukā Šanksvilā, Pensilvānijā, pēc pasažieru cīņas ar teroristiem. 10.28, kad sabruka Ziemeļu tornis.

Brūss Springstīns nodziedāja savu dziesmu "I'll See You in My Dreams", bet pēc tumsas iestāšanās Ņujorkas debesis izgaismos divu prožektoru gaismas stari.

Mazākas ceremonijas notika arī daudzviet citur valstī, Ņujorkā arī pie visiem ugunsdzēsēju depo, pieminot 343 ugunsdzēsējus, kas gāja bojā, glābjot citus.

Īss apceres brīdis notika Taimskvērā.

Piemiņas pasākumi notika arī Pentagonā un Šanksvilā.

Rietumvalstu līderi šajās dienās apliecina solidaritāti ar ASV, uzsverot, ka 2001. gada teroraktu uzbrucēji nav iznīcinājuši Rietumu vērtības.

Lielbritānijas karaliene Elizabete II norādīja, ka upuri un izdzīvojušie ir viņas lūgšanās, vienlaikus viņa apliecināja cieņu "to kopienu izturētspējai un apņēmībai, kas apvienojās, lai atjaunotu".

Islāma ekstrēmisti 2001.gada 11.septembra teroraktos noslepkavoja gandrīz 3000 cilvēku.

Islāmisti nolaupīja četras ASV pasažieru lidmašīnas, no kurām divas ietrieca Pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos Ņujorkā. Trešā lidmašīna tika ietriekta Pentagona ēkā Virdžīnijā, bet ceturtā nogāzās klajā laukā Pensilvānijā, kad pasažieri mēģināja pārvarēt teroristus.

Zem Islāmistu nolaupīto lidmašīnu sagrauto dvīņu torņu drupām gāja bojā vairāk nekā 2750 cilvēki, taču zem šī Ņujorkas labklājības simbola gruvešiem tika atrastas tikai 1640 cilvēku mirstīgās atliekas.

Vēl gandrīz 75 000 cilvēku, tostarp daudzi policisti, ugunsdzēsēji un citu glābšanas dienestu pārstāvji, kas pārdzīvoja šo islāmistu noziegumu, joprojām sirgst no garīgām vai fiziskām sekām.