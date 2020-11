Augsta Ungārijas amatpersona Sorosu nodēvē par 'liberālo fīreru'

Ungārijas Kultūras ministrijas komisārs ražošanas jautājumos un prestižā Petēfi Rakstniecības muzeja direktors Šilards Demeters publicējis rakstu, kurā ungāru izcelsmes amerikāņu miljardieri Džordžu Sorosu pielīdzina nacistiskās Vācijas fīreram Ādolfam Hitleram. Pēc asas kritikas viņš rakstu atsauca, atzīmē aģentūra AFP.

Demeters sestdien publicētajā rakstā valdībai simpatizējošajā portālā "Origo" izteicies, ka "Eiropa ir Sorosa gāzes kamera", kurā "indīgā gāze plūst no multikulturālās atvērtās sabiedrības kapsulas, kas ir nāvējoša eiropiešu dzīvesstilam".

Filantropu un demokratizācijas procesu veicinātāju Sorosu viņš dēvē par liberālo Hitleru, kā arī apgalvo, ka viņam ir "liber-āriešu armija", kura viņu pielūdz vairāk, nekā reiz tika pielūgts Trešā Reiha līderis. Savukārt Ungāriju un Poliju, kurām draudēts liegt Eiropas Savienības fondu naudas piešķiršanu, ja tās nepārtrauks pašu parakstīto ES pamatlīguma punktu pārkāpšanu, viņš nodēvējis par "jaunajiem ebrejiem".

Demetera izteicienus nosodījusi Ungārijas ebreju kopiena, Izraēlas vēstniecība Budapeštā, kā arī vairākas opozīcijas amatpersonas, norādot, ka Demeters ir relativizējis holokausta šausmas, kas ir pretrunā ar Ungārijas valdības apgalvoto par stingru iestāšanos pret antisemītismu.

Demeters vēlāk atsaucis rakstu, tomēr skaidri norādījis, ka to dara neatkarīgi no tā, ko pats par to domā. Viņš gan atzinis, ka šādi izteiktas līdzības var radīt kaitējumu holokausta upuru piemiņai, tomēr tas nemainot viņa viedokli par Sorosu.