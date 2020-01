Austrālijā ugunsgrēkos bojāgājušo skaits sasniedzis 17

Šajā savvaļas ugunsgrēku sezonā Austrālijā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 17, trešdien paziņoja varasiestādes.

Savukārt ugunsgrēku izpostīto mājokļu skaits jau pārsniedzis 1400, liecina oficiālie dati.

Visā valstī izdeguši apmēram 5,9 miljoni hektāru zemes.

No Sidnejas ostas trešdien, 1. janvārī, devās ceļā jūras spēku desantkuģi, kas piegādās ūdeni un pārtiku tiem Jaundienvidvelsas štata dienvidu un Viktorijas štata austrumu mazpilsētu iedzīvotājiem, kas no liesmām patvērušies pludmalēs.

Cilvēku evakuācijā no apdzīvotajām vietām, kuras no ārpasaules izolējuši ugunsgrēki, iesaistīti militārie helikopteri, sabiedriskajai raidorganizācijai ABC sacīja aizsardzības personāla ministrs Darens Česters.

Savvaļas ugunsgrēku sezona sākās pērn augustā.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9