Austrālijas ugunsgrēki ap zemi apvijuši dūmu gredzenu

Austrāliju kopš septembra plosošo ugunsgrēku dūmi nupat pilnībā apvijuši zemi, veidojot vienotu dūmu gredzenu jeb halo, atsaucoties uz NASA atmosfēras pētnieku Koinu Seftoru raksta "Vice".

Dūmu gredzens pārvilcies pāri Klusā okeānam dienvidu daļai, Dienvidamerikai, Atlantijas okeānam, Āfrikas dienvidiem un visbeidzot Indijas okeānam. Dūmi no aptuveni 300 atsevišķiem ugunsgrēkiem, no kuriem vairāki jau apvienojušies, visbiezākajā slānī sapūsti virs Klusā okeāna, kā arī pašas Austrālijas centrālās daļas. Dūmus savām acīm redz ne tikai megapolē Sidnejā, bet arī čīlieši un argentīnieši.

Postošie ugunsgrēki prasījuši jau vismaz 25 cilvēku un vairāk nekā miljarda dzīvnieku dzīvības, kā arī aprijuši ap 3000 mājokļu. Par spīti pēdējās nedēļās piedzīvotajām lietavām, pagaidām nekas neliecina, ka neraksturīgajam trīs gadus ilgajam sausuma periodam sekojošie ugunsgrēki tuvākajā laikā varētu pierimt.

"Tā ir viena nepārtraukta, gara dūmu līnija, kas manā skatījumā ir ļoti neierasti," medijam norādījis NASA zinātnieks. Seftors atzīmēja, ka neko tādu iepriekš nav redzējis, jo ierasti dūmi izklīst, bet šoreiz tie ir daudz blīvāki un vairāk turas kopā. To blīvums ir tāds, ka dienvidamerikāņi vietām dūmus pat var saost un saskatīt, kā tie iekrāso debesis, īpaši saulrietu laikā, tomēr tie ir pārāk izkliedēti, lai radītu elpošanas problēmas.

As seen by yesterday's #SNPP #OMPS aerosol index the #AustraliaFires smoke is now south of western Australia (black circle). Of note: the smoke is pretty much continuous. Also of note: the AI signal in central Australia is dust from a massive dust storm, not smoke. pic.twitter.com/W9aNsoBnPp