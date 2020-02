Azerbaidžānā policija opozicionārus izved uz nomaļu nekurieni

Azerbaidžānā nedēļas nogalē pirms gaidāmiem opozīcijas protestiem vairāki to potenciālie dalībnieki aizturēti un policijas transportlīdzekļos aizvesti uz dažādiem neapdzīvotiem apvidiem līdz pat 150 kilometrus attālu no valsts galvaspilsētas Baku, ziņo "Eurasia Net".

Azerbaidžānā pēc februāra sākumā aizvadītajām necaurspīdīgajām un par demokrātiskām neatzītajām parlamenta vēlēšanām opozīcijā esošo politisko spēku pārstāvji, kā arī demokrātijas aizstāvji sarīkojuši jau vairākus protestus. Jaunākais protestu apklusināšanas līdzeklis aizvest aktīvistus uz nomaļu apvidu ir tehnika, kāda līdz šim reģionā izmantota klaiņojošu suņu skaita samazināšanai pilsētā, atzīmē medijs. Tiesa, arī iepriekš aktīvistus policija mēdza fiziski pārvietot, aizvedot viņus tālāk no protestu vietas, bet līdz šim tas bijis Baku pilsētas ietvaros.

Protestētājus viņu mājās, pārstāvēto organizāciju birojos un uz ielām policisti aizturējuši neilgi pirms plānotās protesta akcijas pret 9. februārī notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās par uzvarētājiem tika pasludināta autoritārā prezidenta Ilhama Alijeva vadītā "Jaunās Azerbaidžānas partija".

As I was going to the rally, plainclothes kidnapped me right at the exit from my home. Drove 160 km West of Baku. Waited for 20 mins. Drove back & dropped me 35 km away from home, near the nuclear waste facility in the middle of nowhere. Total 4,5 hours. https://t.co/cFEMgPTBe0