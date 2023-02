Baltais nams federālajām aģentūrām devis 30 dienas 'TikTok' aizlieguma īstenošanai

ASV Baltā nama administrācija pirmdien deva federālajām aģentūrām 30 dienas, kuru laikā ir jānoņem lietotne "TikTok" no visām to darbinieku oficiālajām ierīcēm, īstenojot ASV Kongresa pērn pieņemtu lēmumu par šīs lietotnes aizliegumu.

Baltā nama Pārvaldības un budžeta biroja direktore Šalanda Janga savā memorandā aicināja valdības aģentūras 30 dienu laikā "noņemt un atspējot" šo lietotni uz aģentūrām piederošām vai to darbinātām IT ierīcēm, kā arī "aizliegt interneta trafiku" no šādām ierīcēm uz šo lietotni.

"TikTok" pieder kompānijai "ByteDance", kas ir saistīta ar Ķīnas valdību. Rietumi pēdējā laikā pievērš arvien lielāku uzmanību "TikTok" saistībā ar bažām par to, cik liela piekļuve Pekinai ir lietotāju datiem.

ASV pērnā gada decembrī aizliedza šo lietotni federālās valdības ierīcēs, un daži ASV likumdevēji cenšas aizliegt "TikTok" darbību ASV.

Baltā nama administrācija un vairākas federālās aģentūras, tostarp Aizsardzības ministrija, Iekšzemes drošības ministrija un Valsts departaments, jau ir īstenojušas šo aizliegumu. Pārējām tas tagad jāizdara 30 dienu laikā.

Arī Eiropas Komisija (EK) šomēnes aizliedza "TikTok" savu darbinieku izmantotajās oficiālajās ierīcēs, jo pastāv bažas par datu aizsardzību.