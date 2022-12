Baltkrievijā tiek apmācīti mobilizētie okupantu karavīri, ziņo Lielbritānija

Lai gan Krievija un Baltkrievija plaši runā par Krievijas vienību izvietošanu Baltkrievijā, Baltkrievijas bruņotie spēki, visticamāk, pēdējā laikā ir uzņēmušies nozīmīgu, taču diskrētāku lomu, apmācot tūkstošiem tikko mobilizēto Krievijas rezervistu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins 19. decembrī devās uz Minsku, lai aizvadītu sarunas ar Baltkrievijas autoritāro vadītāju Aleksandru Lukašenko. Prezidentu diskusijā tika runāts par "vienotu aizsardzības telpu".

Iespējamā Baltkrievijas instruktoru izmantošana ir mēģinājums daļēji novērst Krievijas militāro instruktoru trūkumu. Vairāki Krievijas instruktori ir dislocēti Ukrainā vai jau kļuvuši par upuriem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Lai gan Krievijai un Baltkrievijai ir plašs militārās sadarbības fons, baltkrievu īstenotā mobilizētā Krievijas personāla apmācība iezīmē lomu maiņu. Krievija tradicionāli ir uzskatījusi, ka Baltkrievijas spēki nav tik spēcīgi kā Krievijas spēki, un to nodarbināšana instruktoru amatā liecina par nepietiekamiem resursiem Krievijas militārajā sistēmā, noslēgumā raksta britu izlūki.

