Baltkrievijā trešo nakti notiek sadursmes; uzbrukts BBC žurnālistiem

Baltkrievijā trešo nakti pēc kārtas notikušas protestētāju un drošības spēku sadursmes un aizturēti cilvēki. Protestu laikā spēka struktūru uzbrukumu piedzīvijusi arī raidsabiedrības BBC filmēšnas grupa.

Nesankcionēti protesti notika vairākos Minskas rajonos, kā arī citās Baltkrievijas pilsētās, ziņo mediji.

Radiostacija "Radio Free Europe/Radio Liberty" ("Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība"; RFE/RL) ziņoja, ka Minskā policija atkal izmantojusi pret protestētājiem asaru gāzi, gumijas lodes un trokšņa granātas.

Video, kas tika straumēti no Baltkrievijas galvaspilsētas, un ieraksti sociālajos medijos liecina, ka vairākās vietās Minskā aizturēti cilvēki.

RFE/RL Baltkrievijas dienests ziņoja, ka varasiestādes uzspiedušas Minskai de facto komandantstundu, aizturot cilvēkus uz ielām, apturot automašīnās un aizturot vairākus autovadītājus, kā arī ierobežojot sabiedriskā transporta kustību.

No policijas vardarbības cietuši arī žurnālisti, un Baltkrievijā joprojām traucēta interneta darbība, kas kavē informācijas izplatīšanos par protestiem.

Drošības spēki centās nepieļaut cilvēku pulcēšanos Minskas centrālajos laukumos un netālu no administratīvajām ēkām.

Vairāki protestētāji tika aizturēti Pušķina metro stacijā, kur cilvēki nolika ziedus un aizdedzināja sveces, pieminot vīrieti, kas tur gāja bojā protestos 10. augustā.

Baltkrievijas spēka struktūru pārstāvji otrdien Minskā notikušo protestu laikā ir uzbrukuši britu raidsabiedrības BBC filmēšanas grupai, ziņoja BBC.

"Visiem trim žurnālistiem bija akreditācija, ko bija izsniegusi Baltkrievijas Ārlietu ministrija, viņi visi bija pazīšanās vestēs un ar apliecībām," teikts BBC paziņojumā.

Vīriešu grupa melnās uniformās bez pazīšanās zīmēm pienāca pie žurnālistiem. Viens no šiem vīriešiem pieprasīja uzrādīt akreditāciju, bet pēc tam norāva akreditācijas kartīti no žurnālista kakla, izrāva viņam no rokām kameru un mēģināja to salauzt.

"Vēl divi BBC žurnālisti centās pārliecināt spēka struktūru pārstāvjus atdot akreditācijas kartīti. Atbildot uz to, divi no viņiem sāka sist operatoru un dauzīt viņa kameru. BBC žurnālisti netika aizturēti," teikts BBC paziņojumā.

Baltkrievijas ziņu vietne "www.tut.by" pirms tam ziņoja par savu korespondentu un videooperatoru aizturēšanām Brestā un Minskā. Arī viņu filmēšanas tehnika tika salauzta.