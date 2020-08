Baltkrievijas opozīcijas Koordinācijas padome noraida iespēju uzņemties ES atbalsta līdzekļu apgūšanu

Baltkrievijas opozīcijas izveidotās Koordinācijas padomes prezidija locekle Marija Koļesņikova paudusi bažas par Eiropas Savienības (ES) pausto ieceri uzticēt padomei ES atbalsta līdzekļu apgūšanu 53 miljonu eiro apmērā, norādot, ka tāds paziņojums ir izdevīgs prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš jau tā apsūdz rietumvalstis centienos jaukties Baltkrievijas iekšējās lietās.

"Mūs satrauc ES paziņojums, ka Koordinācijas padomei iecerēts piešķirt 53 miljonus un ka mēs tos dalīsim. Tas ir dīvaini, mēs par to uzzinājām no medijiem un bijām ļoti pārsteigti," viņa sacījusi radiostacijai "Eho Moskvi". "Šādi paziņojumi tieši palīdz Lukašenko. Pret mums ierosina kriminālietu, mums saka, ka citas valstis iejaucas, un tad pēkšņi ES paziņo - mēs jums dosim 53 miljonus. Protams, mēs nekad to neesam lūguši un mums ar šo naudu nebūs nekādas darīšanas."

Koļesņikova izteikusi cerību, ka ES sniegs paskaidrojumus par šo situāciju. "Mums tās ir lamatas," viņa piebildusi.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena 19.augustā paziņoja, ka ES gatavojas atvēlēt Baltkrievijas sabiedrības atbalstam 53 miljonus eiro, trīs miljonus paredzot represiju un vardarbības upuru, pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo mediju atbalstīšanai, bet lielāko daļu minētās summas - jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai Baltkrievijā.

Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi, lai atbalsta līdzekļi nenonāktu pašreizējās valdības rīcībā un lai tos varētu izmantot neaizsargātākie sabiedrības locekļi un pilsoniskā sabiedrība.

Ceturtdien pirms ES ārlietu ministru neformālās apspriedes ES paplašināšanās jautājumu komisārs Olivērs Vārheji žurnālistiem atgādināja par šo ieceri un pieminēja iespēju iesaistīt šo līdzekļu sadalē Koordinācijas padomi, lai gādātu, ka tie tiek izmantoti paredzētajiem mērķiem.