Baltkrievijas varasiestādes slēdz vēl četras NVO

Baltkrievijas varasiestādes pārtraukušas vēl četru nevalstisko organizāciju (NVO) darbību, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Tas nozīme, ka kopš jūlija vidus Baltkrievijā bez tiesas lēmuma slēgtas jau vismaz 65 NVO.

Baltkrievijas Ģenerālprokuratūra 3. augustā paziņoja, ka četrās nesen likvidētajās grupās ietilpst cilvēktiesību centrs "Human Constanta", Sieviešu tiesību veicināšanas centrs, Invalīdu tiesību birojs un Juridiskās pārveides centrs.

Paziņojumā slēgšana tika pamatota ar to, ka grupu aktivitātes ir "atšķirīgas" no to statūtos paustajiem darbības mērķiem.

NVO apsūdzētas tādas informācijas izplatīšanā, kuras "mērķis bija izplatīt sabiedrībā destruktīvas idejas, aicināt izdarīt ekonomisku un politisku spiedienu uz valsti un atbalstīt citus centienus, kas kaitē valsts drošībai".

Trauksmainā situācija Baltkrievijā sākās kopš pērnā gada augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem uzvaru tajās izcīnīja līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti bijuši viltoti, un tos atteikusies atzīt Eiropas Savienība, kā arī citas rietumvalstis.

Vēlēšanām sekoja plaši protesti pret Lukašenko, kurš tos centās apslāpēt ar visām metodēm, tostarp izmantojot brutālu vardarbību pret demonstrantiem.

Lukašenko represijas bijušas vērstas arī pret NVO un žurnālistiem.