'Batuts darbojas': Masks pasmejas par senu Rogozina repliku

Privātās korporācijas "SpaceX" dibinātājs Īlons Masks pēc pirmā veiksmīgā pilotējamā kosmosa kuģa "Crew Dragon" starta atgādinājis Krievijas valsts kosmosa aģentūras "Roskosmos" vadītajam Dmitrijam Rogozinam par kādu viņa senu izteikumu.

Svētdien preses konferencē pēc pirmā ASV pilotējamā lidojuma kosmosā kopš 2011. gada ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa aģentūras (NASA) direktoram Džeimsam Braidenstainam un Īlonam Maskam jautāja, vai viņi ir saņēmuši kādu ziņu no Krievijas kolēģiem.

NASA direktors atbildēja, ka redzēja Rogozina paziņojumu ar apsveikumu, un piebilda, ka tic sadarbībai.

Savukārt Masks atbildēja: "Batuts darbojas!" Pēc tā gan Masks, gan Braidenstains iesmējās un Masks papildināja: "Tas ir iekšējais joks."

Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq