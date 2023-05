Belgorodas apgabalā ielauzušies diversanti, sola atbrīvot Krieviju

Krievijas Belgorodas apgabala Graivoronskas rajonā, kas atrodas pie Ukrainas robežas, pirmdien ielauzušās diversantu grupas no Ukrainas, atsaucoties uz apgabala gubernatora Vjačslava Gladkova paziņojumu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Savukārt pati Belgoroda piedzīvojusi dronu uzbrukumu, tāpat ir iznīcināts viens no Krievijas robežkontroles punktiem, skan sirēnas, raksta aģentūra UNIAN. Pilsētas radiostacijās pārraidīta informācija, ka Belgoroda "drīz tiks atbrīvota".

"Krievijas Federācijas bruņotie spēki kopā ar robežsardzi, Nacionālo gvardi un FSB pieņem nepieciešamos mērus pretinieka likvidēšanai," gubernators Gladkovs raksta savā "Telegram" kanālā.

Savukārt Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes runasvīrs Andrijs Jusovs paziņoja, ka operāciju Krievijas Belgorodas apgabalā veic leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgo korpuss". Kādā video, kura filmēšanas vieta nav uzreiz nosakāma, redzama militārās tehnikas un tanka pārvietošanās.

The Legion "Freedom of Russia" and the "Russian Volunteer Corps" are conducting an operation on the territory of the Belgorod oblast to create a "security strip" to protect Ukrainian civilians, Andrii Yusov, spokesman for the Main Intelligence Directorate, said.

