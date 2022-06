Beneta vadītā Izraēlas koalīcija atlaidīs parlamentu

Izraēlas nestabilā koalīcijas valdība 20.jūnijā paziņoja, ka tā atlaidīs parlamentu un izsludinās jaunas vēlēšanas. Politiskā situācija valstī pie varas potenciāli var ļaut atgriezties ekspremjeram Benjaminam Netanjahu, vēsta laikraksts "The Washington Post".

Plānotās vēlēšanas būs piektās trīs gadu laikā. Pašreizējais Izrāelas premjerministrs Naftali Benets atkāpsies un viņu aizstās ārlietu ministrs Jairs Lapids, kurš būs pagaidu premjerministrs līdz brīdim, kad varēs rīkot jaunas vēlēšanas.

Pašreizējais ārlietu ministrs sacīja, ka negaidīs līdz jaunām vēlēšanām, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras Izraēla. "Mums ir jānovērš dzīves dārdzība, jāturpina vērsties pret Irānu, "Hamas" un "Hezbollah" un jānostājas pret citiem spēkiem, kas draud pārvērst Izraēlu par nedemokrātisku valsti," citējot Lapidu, ziņo medijs "Reuters" .

"Domāju, ka pēdējā gada laikā valdība paveica ļoti labu darbu. Tas ir kauns, ka valsts atkal ir jāievelk vēlēšanās, "sacīja koalīcijas centristu partijas vadītājs, aizsardzības ministrs Benijs Gancs.

Datums, kad notiks Kneseta vēlēšanas, netika paziņots, bet Izraēlas mediji vēsta, ka tās, visticamāk, notiks oktobrī.

Portāls "Delfi" aizvadītajā nedēļā ziņoja par Beneta vadīto nestabilo koalīciju. Jau tad premjerministrs norādīja, ka Izraēlas valdībai ir "nedēļa vai divas", lai atrisinātu iekšējo politisko krīzi.

Astoņu partiju koalīcija, tostarp galēji labējās, liberālās un arābu partijas ar dziļām viedokļu atšķirībām dažādos jautājumos saskārās ar pieaugošu spriedzi. Pēdējo nedēļu laikā no koalīcijas izstājās vairākas personas, atstājot to bez skaidra vairākuma, kas varētu pieņemt tiesību aktus. Tas radīja jautājumus par to, cik ilgi šāda valdība vispār var noturēties pie varas.