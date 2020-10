Braucot uz Igauniju no Latvijas un Lietuvas, nebūs obligāta pašizolācija

No nākamās nedēļas tiem, kas ieradīsies Igaunijā no Latvijas un Lietuvas, nebūs obligāti divas nedēļas jāuzturas pašizolācijā, ja vien iebraucošajām personām būs apliecinājums, ka tām 48 stundas pirms ierašanās Igaunijā veikts koronavīrusa tests un tas bijis negatīvs.

To ceturtdien nolēma Igaunijas valdība.

"Šodien valdība pieņēma principiālu lēmumu. No nākamās nedēļas mēs nepieprasīsim pašizolāciju personām, kas ierodas no Latvijas un Lietuvas, bet tikai prasīsim, lai tām būtu veikts viens koronavīrusa tests 48 stundas pirms ierašanās Igaunijā, un, ja tas ir negatīvs, tad laipni lūdzam Igaunijā," preses konferencē pēc valdības sēdes teica ārlietu ministrs Urmass Reinsalu.

Savukārt sociālo lietu ministrs Tanels Kīks šajā preses konferencē sacīja, ka pašizolācija nebūs obligāta tiem Igaunijas iedzīvotājiem, kuriem pēc ierašanās no Latvijas un Lietuvas tiks veikts koronavīrusa tests un tas būs negatīvs.

Igaunijas valdība arī plāno atļaut neuzturēties pašizolācijā personām, kas ierodas no Latvijas, Lietuvas un Somijas, ja tās atbilst zināmiem kritērijiem.

Tiek gatavots Igaunijas valdības lēmuma projekts, kas paredzēs, ka, ja kumulatīvais diennakts vidējais jaunatklāto Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits Latvijā, Lietuvā un Somijā divu nedēļu laikā pārsniegs 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, tad tiem, kas ierodas no šīm valstīm Igaunijā, nebūs nepieciešama pašizolācija, ja ierašanās nolūks ir darbs, mācības, ārsta apmeklējums, neatliekami ģimenes apstākļi vai tranzīts, bet ar nosacījumu, ka cilvēkam nav Covid-19 simptomu.

Pēc Reinsalu teiktā gaidāms, ka analoģisku lēmumu attiecībā uz Igaunijas iedzīvotājiem pieņems arī Latvija un Lietuva.

Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas sniegtās informācijas, no 12. oktobra pašizolācijas prasība nav attiecināma uz personām, kas ierodas Igaunijā no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 inficēšanās rādītājs ir mazāks par 25 uz 100 000 iedzīvotājiem. Gadījumos, kad inficēšanās rādītājs ir starp 25 un 50, pašizolācijas prasība ir atkarīgā no tā, vai rādītājs ir 1,1 reizi zemāks vai augstāks nekā Igaunijas inficēšanās rādītājs. Ja rādītājs būs zemāks, tad pašizolācijas prasība nav jāievēro, bet ja augstāks, tad pašizolācija būs jāievēro. Ja persona ierodas Igaunijā no valsts, kurā rādītājs pārsniedz 50, tad pašizolācija ir jāievēro.

Attiecībā uz Baltijas valstīm un Somiju ir noteikts, ka bez pašizolācijas ievērošanas drīkst ieceļot gadījumos, kad konkrētās valsts 14 dienu kumulatīvais Covid-19 inficēšanās rādītājs nav augstāks par 50 uz 100 000 iedzīvotājiem. Tāpat izņēmums ir attiecināms uz Valkā un Valgā deklarēto iedzīvotāju bez Covid-19 simptomiem pārvietošanos abu pilsētu administratīvo teritoriju robežās. Izņēmums Valkas un Valgas gadījumā ir spēkā neatkarīgi no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 inficēšanās rādītāja.

Pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) ceturtdien apkopotajiem datiem, Latvijā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 58,23, Lietuvā - 64,85, bet Igaunijā - 43,48.