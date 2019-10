Britu karavīri Igaunijā saņēmuši draudu vēstules; aizdomās tur Krieviju

Igaunijā izvietotie britu karavīri saņem īsziņas un vēstules sociālajos tīklos ar brīdinošu vēstījumu "Mēs jūs vērojam", ziņo britu portāls "The Telegraph". Par šo ziņojumu izsūtīšanu aizdomās tiek turēta Krievija.

Igaunijā pašlaik atrodas gandrīz 1000 britu karavīru, kas ir daļa no NATO austrumu flanga stiprināšanas plāna, reaģējot uz Krievijas agresiju. Briti vada Igaunijā izvietoto NATO kaujas grupu, kurā ietilpst arī Francijas un Dānijas karavīri.

Latvijas kaimiņvalstī izvietotie britu karavīri sūdzas par saņemtām draudu SMS ziņām un vēstulēm sociālajos tīklos, raksta "The Telegraph". Armijas vadība to uzskata par daļu no Maskavas vadītā kiberkara, lai mēģinātu iebiedēt sabiedrotos.

Aizdomīgus ziņojumus sociālajos tīklos un uz telefoniem britu karavīri sākušu saņemt jau 2017. gadā, kad Igaunijā ieradās pirmā britu militāristu grupa.

"Daži no mums saņem dīvainus SMS, paziņojumus fesibukā un tā tālāk. Tie vienmēr rakstīti angliski un dažkārt ir "mēs jūs vērojam" tipa," laikrakstam atklāja kāds karavīrs, kurš vēlējās palikt anonīms.

"Tas izraisa nelielu satraukumu, jo viņiem acīmredzami ir zināms, kas mēs visi esam. Bet mūs mācīja būt gataviem un ignorēt tādas lietas. Es neteiktu, ka Krievijas ģenerālplāns ir iedarbojies," viņš skaidro.

Pastāv viedoklis, ka "Facebook" un "Twitter" nosūtītie ziņojumi ir automatizētu botu, kas saistīti ar Krievijas propagandas kontiem, darbs, raksta "The Telegraph".

NATO vadība savukārt ir nobažījusies, ka Krievija ar portatīvo antenu palīdzību uzlauž karavīru viedtālruņus, iegūstot no tiem informāciju un kontaktus.

Amerikāņu komandieri iepriekš atklāja, ka, esot Igaunijā, viņi izsekoti caur viedtālruņiem, bet Nīderlandiešu lidotāji pastāstīja, ka viņu sievām un draudzenēm regulāri zvana krievu troļļi.

Sievietēm zvanot vīrieši ar krievu akcentu, kuri uzdot jautājumus, "Vai zināt, ko tur dara jūsu partneris" vai arī – "varbūt viņam labāk no turienes aizbraukt".

Igaunijā izvietotajiem britu karavīriem nav aizliegts izmantot personīgās viedierīces, taču armijā tiek pieņemti atbilstoši piesardzības mēri, lai pasargātu no Krievijas iejaukšanās, atklāja avots britu Aizsardzības ministrijā.

Lielbritānijas spēki iepriekš ir atzinuši, ka valsts katru dienu atrodas "karastāvoklī" pastāvīgo kiberuzbrukumu dēļ. Ģenerālis Niks Karters norādīja, ka pašreizējos apstākļos vairs nav atšķirības starp karu un mieru.

Britu sauszemes spēki šogad paziņoja par karu sociālajos tīklos. Jaunizveidota armijas vienība saņēmusi uzdevumu pretdarboties Krievijas naidīgajām aktivitātēm tīklos.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija laikrakstam norāda, ka karavīri, tāpat kā citi sabiedrības locekļi, laiku pa laikam var saņemt ziņojumus no nepārbaudītiem avotiem.

"Viss mūsu personālsastāvs ir saņēmis atbilstošus rīkojumus par to, kā aizsargāt savu elektronisko ierīču drošību," skaidro ministrijā.

Krievijas Aizsardzības ministrija uz "The Telegraph" jautājumiem neatbildēja.