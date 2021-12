Cīņā ar pandēmiju nevar būt sarkano līniju, uzskata Šolcs

Vācijas kanclers Olafs Šolcs svētdien publicētā intervijā uzsvēra, ka cīņā ir pandēmiju ir jābūt elastīgiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Nevajadzētu būt sarkanajām līnijām, šī pandēmija mums to tiešām ir parādījusi. Mums vienmēr jābūt gataviem izvērtēt no jauna, ja to pieprasa apstākļi," laikrakstam "Bild" sacīja kanclers.

"Lai slimnīcas var piedāvāt pietiekami daudz intensīvās aprūpes gultu, par spīti lielajam Covid-19 pacientu skaitam. Mēs nule kā esam padarījuši pieejamu daudz naudas," viņš paskaidroja.

Gadu mijā būs aizliegts salūts, lai papildu slodzi neuzliktu slimnīcu ārkārtējās palīdzības nodaļām, viņš piebilda.

Kanclers kategoriski neizslēdza iespēju, ka arī uz Ziemassvētku laiku var tikt noteikts "lokdauns".

Atbildot uz jautājumu šajā sakarībā, Šolcs sacīja: "Federālā valdība un zemes nule kā noteikušas stingrus pasākumus. Mēs veiksim pārbaudes katru dienu par to, kā tie tiek īstenoti un vai tie ir pietiekami."

Šolcs noraidīja pieņēmumu, ka Vācija būtu sašķelta starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem.

"Vairums pilsoņu ir vakcinēti. Daudzi citi vēlas to darīt drīzumā, jo viņi ir pārvarējuši savu atturību," viņš skaidroja. "Un attiecībā uz tiem, kas nav vakcinējušies, ir pavisam nedaudzi, kas uzskata, ka viņiem savi iebildumi pret vakcināciju ir jādemonstrē militāra rakstura lāpu gājienos un jādraud politiķiem, kas nepaguruši strādā pilsoņu labā."

"Es gribu saturēt valsti kopā, un es esmu arī nevakcinēto kanclers," uzsvēra Šolcs.

Atšķirīgi viedokļi nenozīmē šķelšanos, viņš piebilda.

"Mums arī ir ļauts strīdēties. Esmu pārliecināts, ka lielajam vairumam nevakcinēto šie lāpu gājieni šķiet tikpat pretīgi kā man," viņš piebilda.