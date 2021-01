Vēl nesen ideja par Skotijas neatkarību nešķita reālistiska, taču dažādu iekšpolitisku un starptautisku apstākļu dēļ šis jautājums tagad nonācis Apvienotās Karalistes dienaskārtībā. Ceļš uz Skotijas neatkarību tās atbalstītājiem būs pārbaudījumu pilns, taču viņi ir demonstrējuši nepārprotamu gatavību darīt visu, lai šo politisko šķēršļu joslu izdotos pārvarēt.

2014. gada septembrī Skotijas iedzīvotāji piedalījās referendumā par Skotijas neatkarību. 55% iedzīvotāju lēma, ka Skotijai nav nepieciešams iegūt neatkarību no Lielbritānijas, bet Skotijas Nacionālā partija (SNP) šķietami nav zaudējusi savu degsmi un cīņassparu par atdalīšanos no Lielbritānijas. Pēdējo pāris gadu laikā to Skotijas iedzīvotāju skaits, kuri vēlas saraut 313 gadus senās saites ar Lielbritāniju, ir pārsniedzis to cilvēku skaitu, kuri vēlas palikt daļa no Apvienotās Karalistes.

2016. gada Skotijas parlamenta vēlēšanās SNP apgalvoja, ka “Skotija tiek izņemta no Eiropas Savienības (ES) pret pašu gribu”, kas partijai kalpo par pietiekamu attaisnojumu otra neatkarības referenduma rīkošanai. Ņemot vērā, ka 62% Skotijas iedzīvotāju balsoja par palikšanu ES, pastāv liela iespēja, ka otra iespējamā referenduma gadījumā Skotija lemtu par atdalīšanos no Lielbritānijas un pievienošanos ES, ziņo domnīca “Institute for Government”.