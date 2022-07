CIP: Krievijas iebrukums Ukrainā nav mudinājis Ķīnu atteikties no agresijas pret Taivānu

ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) vadītājs Viljams Bērnss brīdinājis, ka Ķīna ir apņēmības pilna pielietot spēku pret Taivānu, un Krievijas pieredze Ukrainā ietekmē tikai Pekinas aprēķinus par to, kad un kā, nevis to, vai uzbrukt salai, raksta "Al Jazeera".

Bērnss šonedēļ Krievijas piecus mēnešus ilgušo karu Ukrainā raksturoja kā "stratēģisku neveiksmi" prezidentam Vladimiram Putinam.

"Mēs uzskatām, ka tas [Krievijas agresija pret Ukrainu], iespējams, mazāk ietekmē jautājumu par to, vai Ķīnas vadība varētu izvēlēties dažus gadus vēlāk izmantot spēku, lai iekarotu Taivānu, bet gan to, kā un kad viņi to darītu," sacīja Bērnss.

"Man ir aizdomas, ka Ķīnas vadība un militārpersonas gūst mācības, ka jums ir jāuzkrāj milzīgs spēks, ja plānojat to [uzbrukumu] apsvērt nākotnē," viņš teica.

Ķīna uzskata Taivānu par daļu savas teritorijas. Ķīna nav izslēgusi arī spēka pielietošanu. lai pakļautu Taivānu. Pēdējos gados Pekina aizvien aktīvāk uzstāj uz tā dēvētās "vienas Ķīnas" politiku. Tā ar ekonomiskām svirām mēģina pārvilināt pēdējos Taivānas suverenitātes atzinējus, lai tie diplomātiskās attiecības veido ar Ķīnu, ne Taipeju.