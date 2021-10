Covid-19: Gvatemalā vakcīnskeptiķi sagūstījuši medmāsas

Gvatemalā pret Covid-19 potēm noskaņoti ciema iedzīvotāji uzbrukuši medicīnas māsām, kas ieradās ar vakcīnām, un noturējuši viņas gūstā septiņas stundas, atsaucoties uz amatpersonām, vēsa raidsabiedrība BBC.

Incidents noticis Alta Verapazas provinces Maguilas ciemā. Aptuveni 500 iedzīvotāji bloķējuši ceļu un ielenkuši vakcinācijas komandas automašīnas, kas izdemolētas. Verbālus un fiziskus uzbrukumus piedzīvojušas arī medmāsas.

11 cilvēku lielo komandu izdevies atbrīvot pēc policijas pārrunām ar cieminiekiem.

Paziņojumā par incidentu kāda no medmāsām stāsta, ka komanda mēģinājusi pārliecināt iedzīvotājus, ka vakcinācija ir brīvprātīga un viņi nevēlas nevienu potēt ar varu, taču uzbrucēji tik un tā nav ļāvuši strādāt.

Vietējie mediji ziņo, ka ciema iedzīvotāji noskaņoti pret vakcīnām, jo kādam vietējam pēc potes radušās blaknes, kas sīkāk gan nav paskaidrotas.

Eksperti norāda, ka biežākās vakcīnu blakusparādības ir sāpēs vai jūtīgums dūruma vietā. Daļai cilvēku novērojams arī īslaicīgs drudzis, galvassāpes un nogurums.

Varasiestādes uzskata, ka pretestību pret vakcīnām stiprina internetā izplatītā dezinformācija, turklāt daudzi gvatemalieši nemaz neticot Covid-19 eksistencei.

Gvatemalas prezidents Alehandro Giamatei TV uzrunā aicināja cilvēkus atbalstīt un respektēt medicīnas darbiniekus, kas piedalās vakcinācijas kampaņā, taču saskaras ar draudiem, vardarbību vai pat nolaupīšanu.

Gvatemalā pilnībā vakcinēti ir aptuveni 2,5 miljoni iedzīvotāju jeb 25% no tiem, kam pēc vecuma pienākas Covid-19 potes. Tas ir viens no zemākajiem vakcinācijas rādītājiem Latīņamerikā. Gvatemalā saskaņā ar oficiālo statistiku līdz šim apstiprināti vairāk nekā 566 tūkstoši inficēšanās gadījumu un 13 750 no slimības mirušie.