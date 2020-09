Covid-19: Igaunijā 36 jauni inficēšanās gadījumi; Lietuvā - 61

Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 36 cilvēkiem, piektdien paziņojis Veselības departaments.

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 2814. Atveseļošanās apstiprināta 1808 cilvēkiem. Pagājušajā diennaktī veiktas 2178 analīzes, bet pavisam Igaunijā veiktas 182 635 analīzes.

No 36 jaunatklātajiem gadījumiem vienā gadījumā inficējusies persona atgriezusies no ārzemēm, desmit gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, četros gadījumos inficētie piedalījušies bērēs Tartu apriņķī, līdz ar to inficēti jau desmit šo bēru dalībnieki, bet par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 64 cilvēki. Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 18.septembrī Igaunijā ir 26,94.

Savukārt Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 61 cilvēkam, piektdien paziņojusi Veselības ministrija. Līdz ar to inficēšanās ar šo vīrusu valstī konstatēta kopumā 3565 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 2181 cilvēkam. Pagājušajā diennaktī veiktas 5684 analīzes, bet pavisam Lietuvā veiktas 716 972 analīzes.

Daļā jaunatklāto gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar konkrētiem slimības perēkļiem. Pieci gadījumi saistīti ar uzliesmojumu Radvilišķu slimnīcā, ar kuru saistīti pavisam septiņi gadījumi; pieci gadījumi saistīti ar uzliesmojumu Mažeiķu rajona pašvaldībā, ar kuru saistīti pavisam seši gadījumi; četri gadījumi saistīti ar uzliesmojumu Viļņas Gabijas ģimnāzijā, ar kuru saistīti pavisam 19 gadījumi; četri gadījumi saistīti ar hokeja treniņiem un sacensībām Viļņā, ar kurām saistīti pavisam pieci gadījumi; četri gadījumi saistīti ar perēkli maksājumu apstrādes uzņēmumā Viļņas rajonā, ar kuru saistīti pavisam pieci gadījumi; trīs gadījumi saistīti ar privātām svinībām Pluņģes rajonā, ar kurām saistīti pavisam pieci gadījumi; divi gadījumi saistīti ar ģimenes svinībām Panevēžas rajonā, ar kurām saistīti pavisam 11 gadījumi; viens gadījums saistīts ar perēkli šūšanas uzņēmumā Šauļos, ar kuru kopumā saistīti 45 gadījumi.

Viens gadījums saistīts ar uzliesmojumu transporta uzņēmumā Kauņā, ar kuru saistīti pavisam 34 gadījumi; viens gadījums saistīts ar perēkli Raseiņu policijas komisariātā, ar kuru pavisam saistīti 27 gadījumi; viens gadījums saistīti ar ģimenes svinībām Viļņā, ar kurām pavisam saistīti deviņi gadījumi, viens gadījums saistīts ar perēkli bārā Viļņā, ar kuru saistīti pavisam trīs gadījumi, viens gadījums saistīts ar uzliesmojumu Švenčoņu profesionālās apmācības centrā, ar kuru saistīti pavisam divi gadījumi; viens gadījums saistīts ar uzliesmojumu apdrošināšana kompānijā Biržos, ar kuru saistīti pavisam divi gadījumi.

Vienā gadījumā inficētā persona ieradusies no ārzemēm. desmit gadījumos cilvēks inficējies saskarsmē ar zināmu personu, kurai vīruss atklāts jau iepriekš, vēl 16 gadījumos nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās. Ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19 Lietuvā miruši 87 cilvēki, bet vēl 14 ar jauno koronavīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits. Aizvadītajā diennaktī nāves gadījumi nav reģistrēti. Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 18.septembrī Lietuvā ir 20,1.